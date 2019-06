Stranger Things: Nike presenta la collezione di scarpe (e non solo)

TV NewsCuriosità

di Francesco Ursino - 13/06/2019 14:18 | aggiornato 13/06/2019 14:27

Volete portare un po' di anni '80 nel vostro outfit? La nuova linea di scarpe e abbigliamento dedicata a Stranger Things potrebbe fare al caso vostro.

1 condivisione

Sembra essere un periodo fortunato per gli amanti delle scarpe dedicate a film e serie TV. Dopo le sneakers di The Walking Dead e la riproposizione delle scarpe di Bishop in omaggio ai 40 anni di Alien, questa volta è il turno di Stranger Things.

Così come segnala Kotaku, Nike ha presentato la nuova collezione di scarpe dedicate proprio allo show Netflix. La linea di prodotti, ammirabile nella gallery qui sopra, include anche magliette, felpe e cappellini.

Sono due i temi ricorrenti della nuova collezione Nike: la Hawkins High School, frequentata dai personaggi principali dello show, e il giorno dell’Indipendenza del 1985. Vale la pena ricordare, a questo proposito, che la terza stagione della serie sarà rilasciata proprio il prossimo 4 luglio 2019, giorno in cui si festeggia il distaccamento delle prime colonie americane dalla Gran Bretagna. Così come mostrato dal trailer ufficiale, tale ricorrenza sembra avere un’importanza particolare nella narrativa del terzo atto dello show.

Sulla pagina di presentazione della collezione di Stranger Things sul sito ufficiale Nike è possibile leggere:

Ambientata nell'estate del 1985, questa stagione di Stranger Things vede la piccola cittadina di Hawkins, Indiana, al centro di cambiamenti (e non è una sorpresa). Il gruppo di protagonisti dello show è all'inizio delle scuole superiori, alle prese con temi come amore e amicizia, e impegnato contro un pericolo incombente. Così come nelle prime due stagioni, la nostalgia degli anni ’80 permea ogni angolo di Hawkins. Questa dinamica si estende all’abbigliamento, dove le scarpe e il marchio Nike erano comuni. Fuori dallo schermo, questa nostalgia è l’impulso che ha spinto a creare la Nike Stranger Things Collection, in cui spiccano i modelli Cortez, Blazer e Tailwind.

La prima linea di scarpe e abbigliamento, quindi, è quella dedicata alla scuola di Hawkins. Se si vanno a osservare i colori utilizzati, si scoprono numerosi tocchi di classe. La combinazione verde e arancio delle varie calzature, ad esempio, richiama i colori del team ufficiale della scuola, i Tigers. Il logo della squadra campeggia anche su una maglietta e un cappellino. Questa linea di scarpe e abbigliamento sarà disponibile a partire dal 27 giugno 2019.

Il primo luglio 2019, invece, segnerà l’arrivo del cosiddetto OG Pack, dedicato al giorno dell’Indipendenza. In questa gamma trovano spazio modelli di scarpe con colorazioni che richiamano la bandiera americana. Dominano bianco, rosso e blu, dunque, nei classici modelli Cortez, Blazer e Tailwind.

Netflix

Maggiori informazioni sulla gamma Nike dedicata a Stranger Things sono disponibili sul sito ufficiale della collezione. Cosa ne pensate di questa iniziativa?