The Witcher 3 esce su Nintendo Switch: il confronto grafico con la versione PS4

L'ultimo capitolo della trilogia di The Witcher galoppa verso Nintendo Switch. Ma a quali compromessi?

Prima i rumor - incontrollati, seducenti, per gli esperti addirittura poco credibili. Poi la conferma, potentissima, dal Nintendo Direct dell'E3 2019: The Witcher 3 Wild Hunt arriverà su Nintendo Switch!

E lo farà entro la fine di quest'anno, portando le avventure fantasy di Geralt di Rivia sullo schermo della console ibrida, così da viverle sia a casa che in mobilità. Un'esperienza per altro proposta in Complete Edition, dunque comprensiva di ben 16 DLC tra missioni extra, armature e armi, e delle due espansioni già disponibili da tempo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Hearts of Stone e Blood & Wine.

Per il momento, non è chiaro se CD Projekt RED abbia intenzione di stupire i fan della Nintendo Difference con contenuti inediti pensati appositamente per Switch. Quel che è certo, è che il porting ad opera dei ragazzi di Saber Interactive dovrà necessariamente scendere a compromessi con le prestazioni tecniche della macchina da gioco della "grande N". Ufficialmente, The Witcher 3 girerà a 540p in modalità portatile, mentre utilizzando Nintendo Switch in modalità docked e con risoluzione dinamica attiva la risoluzione sarà pari a 720p.

In attesa di vederlo in azione in via più approfondita, lo YouTuber Cycu1 ha pubblicato un video confronto di Wild Hunt mettendo a paragone il comparto grafico del gioco su Nintendo Switch e PlayStation 4. Il filmato consente di farci una prima idea sulla qualità visiva del porting destinato alla console ibrida, sfruttando le stesse scene viste nel trailer di annuncio.

Il compromesso visivo è evidente anche da queste brevi sequenze, soprattutto per quanto riguarda la qualità delle texture e la mole di dettagli presente a schermo. Il risultato finale pare comunque promettente, come il porting tutto un vero e proprio miracolo poligonale. Non credete anche voi?