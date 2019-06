Alita: Angelo della Battaglia, Robert Rodriguez vorrebbe girare il sequel

Cinema

Il regista di Alita: Angelo della Battaglia, Robert Rodriguez, ha espresso la volontà di girare il sequel cinematografico delle avventure dell'eroina nata nel manga di Yukito Kishiro.

Alita: Angelo della Battaglia è il film diretto da Robert Rodriguez e prodotto da James Cameron (ispirato al manga di Yukito Kishiro del 1990), arrivato nelle sale italiane a partire dallo scorso 14 febbraio 2019.

Dal 16 luglio 2019 il film sarà disponibile anche negli store digitali, mentre dal 12 settembre 2019 sarà in vendita nei formati DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD.

Ora, via CinemaBlend, Rodriguez in persona è tornato a parlare della volontà di realizzare un sequel di Alita e delle numerose possibilità creative:

Oh sì! Mi piacerebbe tornare e farlo [il sequel]. È stato super divertente. Lavorare con Jim [Cameron] è stato fantastico e Rosa è stata incredibile e gli effetti speciali erano incredibili. E pensare che per il sequel sarebbero anche meglio, dato che sono in continua evoluzione. I ragazzi di WETA sono i migliori nel loro campo, e anche solo come processo di scrittura, che ci sia un sequel o meno, ho avuto l'opportunità di vedere come Jim dà vita ai suoi film e alle sue storie. È in grado di dare spazio a diverse immagini, proprio per farti capire cosa includere o cosa non includere perché non necessario. Ci sono tanti manga e tante strade da percorrere che sarebbe piuttosto facile fare un seguito.

Alita ha ottenuto un totale al botteghino internazionale di poco più di 404 milioni di dollari (a fronte di un budget di 170 milioni) e non è al momento chiaro se 20th Century Fox metterà in cantiere un sequel come preventivato originariamente dalla major.

La storia del film originale racconta le vicende di Alita, una giovane cyborg che viene ritrovata in un deposito di rottami dal dottor Dyson Ido (Christoph Waltz). Questa non ha idea del mondo che la circonda, non avendo memoria della sua vita passata. Man mano riscopre però delle eccezionali capacità nelle arti marziali, cosa questa che la porta presto a diventare una cacciatrice di taglie, pronta a combattere contro i più pericolosi criminali per salvare se stessa, i suoi amici e la città in cui vive.

Nel cast della pellicola troviamo anche Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein, Jackie Earle Haley e Keenan Johnson.

A voi piacerebbe vedere sul grande schermo un sequel delle avventure di Alita?