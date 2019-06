TecnologiaCuriosità

di Claudio Futmani - 14/06/2019 11:04 | aggiornato 14/06/2019 11:23

National Geographic ci porta dentro il Global Cloud Data Center di Aruba, dove l'innovazione tecnologica è ecosostenibile. Guarda lo speciale su Mondofox

Tutti noi sappiamo quanto sia importante oggi avere comportamenti responsabili nei confronti del pianeta: questo è fondamentale anche per un provider come Aruba, che fin dalla progettazione dei propri Data Center, promuove la sostenibilità di queste strutture e dei servizi erogati grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili.

Leader nei servizi di data center, cloud, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, Aruba porta anche in TV il messaggio di sensibilizzazione sui temi del green e dell’IT sostenibile grazie ad una campagna cross-mediale in collaborazione con National Geographic.

Attraverso l’inconfondibile voce narrante di National Geographic, Aruba racconta come l’innovazione può essere sviluppata secondo ottiche green, vero e proprio valore dell’azienda.

L’innovazione tecnologica, la rivoluzione digitale e il domani, ci pongono continuamente di fronte a nuove sfide. Ma anche a nuove opportunità. Conciliare il futuro e lo sviluppo, con la sostenibilità ambientale è una priorità per National Geographic ed offrire un IT davvero sostenibile lo è per Aruba

In questo senso Aruba ha dato vita al Global Cloud Data Center, il più grande data center campus d'Italia, fiore all’occhiello dell’IT made in Italy grazie all’attenzione posta per la sua efficienza energetica. Per alimentare il Data Center viene usata energia autoprodotta localmente grazie ad una centrale idroelettrica sul fiume Brembo - che si trova all’interno del campus tecnologico - e a migliaia di pannelli fotovoltaici posti sulle coperture. Il resto dell'energia necessaria viene prelevato dalla rete con certificazione di provenienza 100% da fonti rinnovabili.

Inoltre, un sistema geotermico permette di utilizzare l’acqua di falda per raffreddare i server che si trovano nelle sale dati, eliminando così gli sprechi e riducendo al massimo l'impatto ambientale.

Per Aruba il tema energetico e quello ambientale sono di massimo interesse. L'attenzione posta nella progettazione e nella realizzazione di una struttura così grande e potente e che consuma molta energia può davvero fare la differenza.

