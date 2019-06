Da Cyberpunk 2077 a Final Fantasy VII Remake: i trailer più visti dell'E3 2019

VideogamesCuriosità

di Andrea Guerriero - 14/06/2019 15:12 | aggiornato 14/06/2019 15:16

Il trailer di Cyberpunk 2077 è il più visto dell'E3 2019, sopra a quelli degli altrettanto attesi Star Wars: Jedi Fallen Order e Marvel's Avengers.

1 condivisione

L'E3 2019 si avvia verso la sua conclusione. Sarà la giornata di domani, 15 giugno, a far calare il sipario sull'ultima edizione della fiera videoludica più grande dell'anno.

Edizione che si è rivelata certamente deludente per molti aspetti - compresa l'assenza, comunque comprensibile, di Sony -, ma che ha anche saputo regalare diverse emozioni sia alla stampa che ai semplici appassionati. Quelle emozioni in poligoni che solo un trailer ben confezionato sa comunicare a schermo.

E sono proprio i trailer proiettati nel corso della kermesse losangelina i protagonisti della classifica pubblicata dal portale ComicBook. Questa, va a rivelare quali sono i filmati più visti dell'intero show, così come il gradimento da parte degli spettatori.

Here is a look at the most viewed game trailers on Youtube out of E3.



Cyberpunk, Avengers and Star Wars are comfortably the most popular right now.



Thanks to @MikeArmbrust for the data. pic.twitter.com/nrSfPh01OL — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 12, 2019

Al primo posto troviamo il trailer di Cyberpunk 2077, gioco che è riuscito anche a conquistare il titolo di "Best of the Show" da parte di molte testate specializzate. Merito dell'entusiasmante universo sci-fi plasmato dai ragazzi di CD Projekt RED, così come della partecpazione - nel gioco e nel corso della conferenza Microsoft - dell'attore hollywoodiano Keanu Reeves.

In seconda posizione troviamo invece Marvel's Avengers di Square Enix, mentre in terza Star Wars: Jedi Fallen Order. Il remake di Final Fantasy VII, in uscita con il primo episodio il prossimo 3 marzo, si è posizionato solo sesto, sotto anche ad Halo Infinite e FIFA 20.

Passando al gradimento del pubblico, ossia di voti positivi ricevuti rispetto a quelli negativi, il nuovo actionRPG dagli autori di The Witcher si trova in 11esima posizione, con 100,976 'mi piace' per ogni 'non mi piace'. In prima posizione troviamo Planet Zoo, con 166,586 'mi piace' per ogni 'non mi piace', seguito da Ori and the Will of the Wisps (161,891 'mi piace' per ogni 'non mi piace') e da The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (145,755 'mi piace' per ogni 'non mi piace'). Cyberpunk 2077 ha comunque il record assoluto di 'mi piace' ricevuti, ben 767.020, con cui ha distaccato di molto il secondo in classifica, Marvel's Avengers.

E voi, quale trailer dell'E3 2019 ritenete il migliore? Quale gioco ha saputo sedurvi più degli altri?