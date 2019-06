Domani è un altro giorno, dal 13 giugno in Home Video il film con Giallini e Mastandrea

Cinema

di Emanuele Zambon - 14/06/2019 14:36 | aggiornato 14/06/2019 14:38

È disponibile in DVD il film con Marco Giallini e Valerio Mastandrea. Ecco cosa riserva l'edizione Home Video di Domani è un altro giorno.

Uno con l'altro, praticamente fratelli più che amici: Marco Giallini e Valerio Mastandrea sono inseparabili dentro e fuori lo schermo, sul set e - quando gli impegni lo consentono -anche nella vita di tutti i giorni. Facce amiche, in cui il pubblico ha imparato negli anni a riconoscersi, nel segno (non solo) della commedia all'italiana, anzi alla romana.

Recentemente li abbiamo visti, in un esilarante cameo, nell'esordio alla regia di Giorgio Tirabassi, Il grande salto. Ancor prima sono stati splendidi protagonisti del toccante Domani è un altro giorno, il film diretto da Simone Spada remake del pluripremiato spagnolo-argentino Truman - Un vero amico è per sempre. Due attori complici nella risata e uniti nel dramma in una pellicola che è un vero e proprio inno all'amicizia e che tratta la morte con leggerezza e ironia, tra bare di seconda mano e paura di volare.

Dal 13 giugno la pellicola è disponibile in DVD grazie a Warner Bros. Entertainment Italia.

Domani è un altro giorno si inserisce nella più brillante tradizione della commedia nostrana. Giallini e Mastandrea - notti, drammi e risate del cinema italiano - offrono una performance intensa dove la loro spontanea complicità riesce ad emozionare e far riflettere senza che il film si allontani mai troppo dai toni leggeri.

La pellicola di Spada racconta di Tommaso (Valerio Mastandrea) e Giuliano (Marco Giallini), due amici per la pelle dai caratteri profondamente differenti. Uno vive in Canada, l'altro a Roma. Uno è taciturno, l'altro esuberante. Quando Giuliano scopre di essere malato gravemente, prende una decisione irreversibile. Tommaso supererà la paura di volare e andrà a trovarlo a Roma per passare insieme quattro giorni di amicizia e condivisione. I due non sono soli: con loro c'è l'inseparabile cane Pato.

Domani è un altro giorno: il film arriva in DVD

L'edizione Home Video del film si caratterizza per la sezione dei contenuti speciali che comprende il videoclip della canzone di Noemi che dà il titolo al film. Si tratta di una cover di una hit anni '70 di Ornella Vanoni, il cui testo sposa alla perfezione l'atmosfera agrodolce del film con Giallini e Mastandrea, che tra battute e parentesi dolorose affronta il tema dell'eutanasia. Lo fa in maniera per nulla banale, complici gli ottimi spunti di sceneggiatura partoriti dalla coppia "Boris" Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo.

Di seguito, ecco le specifiche tecniche del DVD di Domani è un altro giorno, nel cui cast, oltre ai due protagonisti, figurano anche Anna Ferzetti, Andrea Arcangeli, Jessica Cressy, Renato Scarpa, Barbara Ronchi, Pietro De Silva e Fabrizia Sacchi: