Brividi, ironia, emozioni, tensione e molto altro ancora. Il weekend del 15 e 16 giugno 2019 porta in sala una programmazione ricca di titoli per tutti.

L'estate è (quasi) arrivata, ma la "settima arte" non va vacanza. Se non siete tra i fortunati che possono trascorrere il fine settimana fuori città (o lo siete, ma non volete rinunciare a una bella storia), in sala arrivano ben 11 novità.

Dall'horror grottesco a tinte ironiche I morti non muoiono di Jim Jarmusch, al drammatico Beautiful Boy con Steve Carell e Timothée Chalamet, fino all'inquietante e visionario Climax, la proposta è varia e ricchissima.

Scoprite qui tutti i film al cinema nel weekend del 15 e 16 giugno 2019. E per restare sempre aggiornati, tenete d'occhio l'articolo su MondoFox dedicato alla programmazione del mese.

Commedia

Il grande salto

Commedia - Italia, 2019 - Durata 94 Min.

A 50 anni suonati, Rufetto e Nello sono due disgraziati senza arte né parte. Appena usciti di prigione, dopo avere scontato una condanna a 4 anni per una rapina andata a male, non sembrano avere imparato la lezione e si mettono a progettare un nuovo colpo. Un colpo "grandioso", che permetterà loro di svoltare e di cambiare (finalmente) vita. La moglie e il figlio di Rufetto non sono per nulla contenti e vorrebbero che il marito e padre mettesse la testa a posto. Invece, Nello è convinto che a sabotare tutti i piani suoi e del compare sia il karma avverso...

Il film è diretto e interpretato da Giorgio Tirabassi. Con lui ci sono Ricky Memphis, Roberta Mattei, Gianfelice Imparato, Paola Tiziana Cruciani, Cristiano Di Pietra, Mia Benedetta, Salvatore Striano, Liz Solari, Lillo, Federica Carruba, Valerio Mastandrea, Marco Giallini.

Documentari

Dicktatorship

Documentario - Italia, 2019 - Durata 85 Min.

Gustav e Luca sono una coppia collaudata. Ma un giorno, una battuta infelice di Luca durante la colazione fa nascere in Gustav il sospetto che il compagno sia un insospettabile maschilista. E lo spinge a chiedersi se anche lui, sotto sotto, lo sia. I due iniziano un dibattito tra il serio e il faceto, che si trasforma in una analisi della società moderna, dei suoi pregiudizi e del sessismo che la pervade profondamente.

Il documentario porta la firma di Gustav Hofer e Luca Ragazzi.

Shelter: Addio all'Eden

Documentario - Italia, 2019 - Durata 81 Min.

Pepsi è una militante transessuale, nata in un'isola di fede musulmana nel sud delle Filippine. Dopo avere militato con il Fronte di Liberazione Islamico Moro, Pepsi è costretta a fuggire e arriva nella Libia di Gheddafi, dove lavora 10 anni come infermiera. Di nuovo obbligata a scappare, Pepsi giunge in Italia e poi parte alla volta della Francia. Senza mai rivelare la sua vera identità e in cerca di un futuro migliore.

L'autore del documentario è Enrico Masi.

Christo - Walking on Water

Documentario - USA, Italia, 2018 - Durata 100 Min.

Nel giugno del 2016, il Lago di Iseo diventa il palcoscenico di The Floating Piers, l'ultima grandiosa, visionaria opera di Christo. Il camminamento galleggiante di 3 km è stato concepito dall'artista più di 40 anni fa, con la moglie e compagna di creatività Jeanne-Claude (mancata nel 2009), e la storia del processo che l'ha portato a diventare realtà (tra difficoltà burocratiche e ingegneristiche) diventa uno specchio della stessa vita e del pensiero del suo autore.

Il documentario porta la firma di Andrey Paounov.

Drammatici

Beautiful Boy

Drammatico - USA, 2018 - Durata 112 Min.

Nicolas Sheff ha 18 anni, proviene da un'ottima famiglia, è bello, intelligente, sportivo e pieno di talento. Cresciuto con amore immenso dal padre, il noto giornalista David Sheff, e dalla sua seconda moglie, Karen, il giovane all'apparenza ha tutto. Nella sua oasi di perfezione inizia a entrare qualche droga durante l'adolescenza e in breve tempo Nic comincia ad assumere metanfetamina ed eroina. Spaventato e deciso a uscire dal tunnel, il ragazzo chiede aiuto in famiglia. Ma la strada verso la disintossicazione si rivela lunga e piena di ostacoli.

Diretta da Felix van Groeningen, la pellicola annovera nel cast Steve Carell, Timothée Chalamet, Amy Ryan, Maura Tierney, Kaitlyn Dever, Timothy Hutton, Stefanie Scott, Jack Dylan Grazer, Christian Convery, Oakley Bull.

Blue My Mind: Il segreto dei miei anni

Drammatico, Fantasy - Svizzera, 2017 - Durata 97 Min.

Mia ha 15 anni e, proprio nel mezzo di una delle fasi più delicate della vita, si ritrova ad affrontare il trasferimento in una nuova città, Zurigo, e in una nuova scuola. La giovane si sente da sempre a disagio in famiglia e il cambiamento acuisce il suo malessere. Mia affronta il passaggio dall'adolescenza all'età adulta in maniera selvaggia, tra alcool, sesso e droga, ma neppure lo stordimento l'aiuta ad affrontare la trasformazione del suo corpo. Una trasformazione che ben presto diventa innarrestabile e la cambia completamente.

Il film è diretto da Lisa Brühlmann e conta sulla presenza di Luna Wedler, Zoë Pastelle Holthuizen, Regula Grauwiller, Georg Scharegg, Lou Haltinner, Yael Meier.

The Mirror and the Rascal

Drammatico - Italia, 2019 - Durata: ND

Tra passato e presente, storia e rivisitazione artistica, la tragica, violenta storia di Riccardo Duca di Gloucester, fratello del Re Edoardo IV, intenzionato a salire sul trono di Inghilterra a qualunque costo, prende forma in un racconto sperimentale sospeso tra cinema, videoarte e musica.

Diretta e interpretata da Valerio de Filippis, la pellicola annovera nel cast anche Cristiano Piangatelli, Alexander Pascoli, Federica Lenzi, Francesco Ferrandina, Alberto Stella, Anna Rita Daqua, Daniele Porcella, Tiziana Imperi, Francesca Perti, Lorenzo Lustri, Luigi De Blasio.

Soledad

Drammatico - Argentina, Italia, 2018 - Durata 100 Min.

Soledad Rosas ha 23 anni e decide di lasciare l'Argentina e la famiglia conservatrice in cui è cresciuta per iniziare una nuova vita in Italia. Arrivata a Torino, si trasferisce in una casa occupata, dove incontra Edoardo Massari, detto "Baleno", con il quale inizia una appassionata storia d'amore. La vita di entrambi viene stravolta quando vengono accusato di una serie di attacchi terroristici contro il cantiere della linea ad alta velocità. Arrestati e portati in carcere Edo e in una casa famiglia Sole, tutti e due si ritrovano di fronte a una esistenza che non riescono e non possono accettare e maturano una decisione estrema.

Il film è diretto da Agustina Macri e conta sulla presenza di Vera Spinetta, Giulio Corso, Marco Cocci, Marco Leonardi, Florencia Dyszel, Viola Sartoretto, Fausto Cabra, Maurizio Lombardi, Francesco De Vito, Tatiana Lepore, Mario Zucca, Bruna Rossi, Giorgio Colangeli, Eleonora Giovanardi.

Horror

I morti non muoiono

Horror, Commedia - USA, 2019 - Durata 103 Min.

Il comportamento dissennato e arrogante della razza umana ha provocato danni irreversibili alla Terra, causando la frattura della calotta polare, lo spostamento dell'asse terrestre e... il risveglio dei morti. Gli zombie si alzano dalle tombe e iniziano a seminare il panico nella piccola Centerville, da qualche parte in Ohio. L'ultimo e unico baluardo in difesa degli abitanti sono il capo della polizia, Cliff Robertson, l'agente Ronnie Peterson, che sembra conoscere tutto dei non morti, e la poliziotta fifona Mindy Morrison, che vorrebbe tanto andarsene lontano.

Diretta da Jim Jarmusch, la pellicola è interpretata da Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Caleb Landry Jones, Selena Gomez, Austin Butler, Tom Waits, Rosie Perez, Carol Kane, Iggy Pop, Danny Glover, RZA, Sara Driver, Luka Sabbat.

Storici

Maryam of Tsyon - Cap. 1 Escape to Ephesus

Storico, Religioso - Italia, 2019 - Durata 140 Min.

Dopo la morte di Gesù, Maryam of Tsyon (Maria) è costretta a 9 anni di esilio nella cittadina di Efeso, a seguito delle persecuzioni contro i cristiani iniziate a Gerusalemme nell' anno 37 d.C. Con lei c'è l'apostolo Giovanni, che fissa nei suoi scritti parte della vita della donna. Altri dettagli vengono ricostruiti dal Vangelo apocrifo dello pseudo Matteo e dalle visioni della mistica tedesca beata Anna Katharina Emmerick (1774 -1824), fissate su carta dal suo biografo, Clemens Brentano.

Il film è diretto da Fabio Corsaro e annovera nel cast Camilla Nardini, Giuseppe Laureri, Giovanni Paolo Corsaro.

Thriller

Climax

Thriller, Drammatico, Horror, Musicale - Francia, Belgio, USA, 2018 - Durata 95 Min.

Francia, metà anni '90. Un gruppo di 20 ballerini sceglie un collegio abbandonato nel mezzo della foresta per una sessione di 3 giorni di prove. L'atmosfera si surriscalda rapidamente e una strana euforia travolge i giovani. Ben presto, la crew si rende conto di essere stata drogata. Ma non capisce da chi e perché. L'esaltazione cresce e mentre alcuni ragazzi si ritrovano in paradiso, altri sprofondano all'inferno. Con conseguenze incontrollabili e drammatiche...

Diretta da Gaspar Noé, la pellicola conta sulla presenza di Sofia Boutella, Romain Guillermic, Souheila Yacoub, Kiddy Smile, Claude-Emmanuelle Gajan-Maull, Giselle Palmer.

