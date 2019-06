CinemaTV News

14/06/2019

Tanti gli ospiti già annunciati per l'edizione 2019 del Giffoni Film Festival, come Stefano Accorsi, Fred De Palma, Elena Sofia Ricci e Saul Nanni.

Torna anche nell'estate 2019 l'appuntamento immancabile con il Giffoni Film Festival. Dal 19 al 27 luglio Giffoni Valle Piana in provincia di Salerno diventa un po' il centro del mondo, con ospiti dal mondo del cinema e della TV italiani e non solo e tanti appuntamenti cult per gli spettatori di tutte l'età.

Entusiasmo alle stelle tra i fan di Stranger Things per l'incontro del 21 luglio con due beniamini della serie. Natalia Dyer e Charlie Heaton saranno ospiti dell'edizione 49 del Giffoni Film Festival e riceveranno il Giffoni Experience Award. Centinaia di ragazzi che parteciperanno quest'anno all'esperienza di Giffoni avranno modo di incontrare i due attori nella Sala Truffaut della Cittadella Cinema. Nancy Wheeler (Dyer) sorella di Mike e Jonathan Byers (Heaton) fratello di Will, sono pronti a rispondere a tutte le curiosità e le domande che arriveranno dal pubblico attento e curioso che popola il Festival di Giffoni.

Giffoni Film Festival 2019 - Gli ospiti già annunciati

Oltre a Natalia Dyer e Charlie Heaton sono tanti gli ospiti già annunciati e che dal 19 al 27 luglio animeranno le sale del Festival. Un universo variegato di volti che spaziano dalla musica, al cinema, alla televisione, tra star consolidate e stelle emergenti.

L'attrice e Modella Beatrice Vendramin, personaggio da oltre 1 milione di follower su Instagram, sarà protagonista il 19 luglio quando le sarà consegnato il Giffoni Explosive Award.

Il ventenne attore italianoSaul Nanni, di cui presto sentiremo sempre più parlare, incontrerà i 6200 giurati del Giffoni il 22 luglio e racconterà le sue prime esperienze sul piccolo e grande schermo. L'attore, che riceverà il Giffoni Explosive Award, sarà presto protagonista di Made in Italy, la serie TV sulla nascita della moda italiana negli anni '70, e nel film TV I ragazzi dello Zecchino d'Oro.

Il 23 luglio la musica sarà protagonista con Fred De Palma e i Boomdabash all'interno del Giffoni Music Concepet - Vivo Giffoni, il programma di concerti che riempiranno le serate del Festival. Inoltre Fred De Palma, stella del reggaeton italiano, incontrerà i fan sia in un appuntamento su prenotazione al Convento di San Francesco che in un momento aperto a tutti in area stand Comix.

23 e 24 luglio saranno giornate dedicate all'universo Rainbow, la casa di produzione italiana dedicata ai prodotti per bambini e adolescenti. Winx Club, 44 Gatti, Club 57 sono i titoli protagonisti dei diversi incontri tra musica e proiezioni di episodi inediti.

Assolutamente da non perdere il 25 luglio la masterclass Cult con Giacomo Ferrara meglio conosciuto come Spadino di Suburra - La Serie. Lo stesso giorno sarà a Giffoni l'attrice americana Amber Heard, protagonista accanto a Jason Momoa di Aquaman e molto attiva in ambito sociale.

Al centro della masterclass Cult del 26 luglio ci sarà Elena Sofia Ricci, che racconterà ai ragazzi e al pubblico presente la sua lunga e ricca carriera d'attrice tra fiction e cinema. Sempre il 26 arriverà anche Arturo Muselli, Sangue Blu di Gomorra.

Il vincitore di Sanremo Mahmood, dopo il secondo posto all'Eurovision, si esibirà sul palco del Giffoni Vivo il 27 luglio per chiudere l'edizione 2019 del Festival, in una giornata conclusiva che vedrà anche la partecipazione di Stefano Accorsi.

