Gli auguri di Robert Downey Jr. a Chris Evans (e il regalo di Evans ai fan per il suo compleanno)

14/06/2019

Robert Downey Jr. ha augurato un buon compleanno all'amico Chris Evans con una GIF delle "chiappe più belle d'America"!

Il 13 giugno Chris Evans ha compiuto 38 anni e via social ha ricevuto tantissimi messaggi di auguri da parte dei fan e dei colleghi. Tra loro spiccano i suoi compagni Vendicatori, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr.

Il primo ha pubblicato su Twitter una foto dal dietro le quinte di Avengers: Endgame.

Auguro il più felice dei compleanni al fantastico Chris Evans. Ti voglio bene, fratello. Ci sei sempre quando ho bisogno di te. Oggi, ti auguro il meglio!

Happiest of birthdays to the fantastic @ChrisEvans 🥳🎂 Love you, Bro. Always there when you need him. Wishing you all the best today! pic.twitter.com/WJT2kbudN5 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) June 13, 2019

Robert Downey Jr. invece ha preferito optare per una GIF tratta dall'ultimo film dei fratelli Russo e ha scritto, citando una frase della pellicola:

Buon compleanno alle chiappe più belle d'America. Il mondo è un posto migliore [perché tu ne fai parte, N.d.R], e ti devo un bacio sulla guancia [cheek è anche colloquiale per 'chiappa', gioco di parole n.d.r.]!

Happy birthday to America's ass. The world's a better place, and I owe you a kiss on the cheek! @ChrisEvans pic.twitter.com/iCFRSu0DIH — Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) June 13, 2019

Evans ha risposto a entrambi: cuori verdi per Hulk e una corona accompagnata da un cuoricino blu per Iron Man.

Chris e Robert condividono un legame speciale, consolidato nel corso di un decennio trascorso insieme sul set. Evans ha anche rivelato che è stato proprio Downey Jr. a convincerlo ad accettare il ruolo di Captain America.

Intervistato dal The Hollywood Reporter, l'attore ha detto di aver rifiutato l'offerta per ben due volte prima di ricevere una telefonata dal collega che è riuscito a fargli cambiare idea.

La parte di Steve Rogers ha cambiato la vita professionale dell'attore che ha raggiunto un successo spropositato e può ora contare con un numero di sostenitori sempre in crescita. Evans ha voluto ringraziare anche loro per gli auguri di compleanno ricevuti.

In un tweet ha scritto:

Grazie a tutti per i fantastici auguri di compleanno!! Alcuni messaggi mi hanno fatto piegare in due dalle risate!

Thank you all for the amazing birthday wishes!! Some of them are really cracking me up! — Chris Evans (@ChrisEvans) June 13, 2019

In un secondo tweet invece ha pubblicato un suo vecchio scatto, un regalo ai fan nel giorno del suo compleanno.

Ho amato tutti i vostri messaggi di auguri!! Questo è il mio regalo per voi. L'ultimo dei miei vecchi ritratti. La ciliegina sulla torta. In caso ve lo steste chiedendo, sì quella è una tuta Sean John in velluto. È incredibile che io sia ancora vivo data la mia abilità nel prendere le peggiori decisioni in assoluto.

Loving all the birthday wishes!! This is my gift in return



Last of the #TBT headshots



This is the crown jewel



In case you were wondering, yes, that IS a velour, Sean John track suit



It’s amazing I’m even alive given my knack for making the absolute worst decisions imaginable pic.twitter.com/uMmaEHAygo — Chris Evans (@ChrisEvans) June 13, 2019

La foto è l'ultimo di una serie di vecchi scatti che Evans sta condividendo su Twitter, prendendo il giro il look che portava agli inizi della carriera.

Nella prima fotografia pubblicata ha scritto: "A quanto pare sognavo di essere scelto per la parte della testa di c***o".

First headshot. Apparently I was hoping to be cast as a dickhead. #TBT pic.twitter.com/fACbKBJUpF — Chris Evans (@ChrisEvans) May 30, 2019

Nella didascalia alla seconda immagine leggiamo: "'Maniche? Nah, fratello. Fa****o!' Un altro ritratto degli anni '90 in cui cercavo di entrare a far parte del club degli str***i."

“Sleeves?? Nah, bro. Fuck that noise.”

Another headshot slam dunk during my late 90’s quest to corner the ‘asshole’ market. #TBT pic.twitter.com/yGwKdqEMtY — Chris Evans (@ChrisEvans) June 6, 2019

Dubbio gusto nel vestire o meno, auguriamo anche noi un buon compleanno a Chris Evans!