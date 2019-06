Google Game Builder, il videogioco per creare il tuo videogioco

Videogames

di Silvio Mazzitelli - 14/06/2019 15:38 | aggiornato 14/06/2019 16:12

Google ha creato un gioco che permette agli utenti di creare i propri giochi in modo totalmente gratuito.

1 condivisione

Google non si limita a entrare nel mondo dei videogiochi dalla porta principale grazie alla futura piattaforma Stadia, ma ha deciso di espandersi ulteriormente in questo settore con un nuovo interessante progetto.

Il colosso americano ha creato Game Builder, che, come il nome lascia intuire, è un videogioco che consente di creare il proprio videogioco. Il titolo è molto semplice e presenta una struttura che ricorda molto il famoso Minecraft, gioco che continua a spopolare ancora oggi su tutte le piattaforme.

Game Builder è stato pensato per essere semplice e godibile per chiunque, anche per coloro che non hanno nessun tipo di esperienza di programmazione. All'inizio avremo un enorme mondo vuoto, chiamato in gergo sandbox. Questo è lo spazio all'interno del quale sarà possibile costruire il "nostro" nuovo mondo. Potremo prendere e inserire vari personaggi e oggetti all'interno dello scenario, sfruttare i comandi preimpostati per creare interazioni con gli elementi introdotti.

Google

Il gioco è free to play ed è già disponibile per Windows e macOS. Realizzato dal team Area 120, già creatore di tanti progetti sperimentali, tra cui alcuni svaniti nel nulla, Game Builder è disponibile su Steam dallo scorso 1 novembre. Negli ultimi giorni però Google ha deciso soltanto da pochi giorni di pubblicizzarlo in maniera più massiva, con l'intento di richiamare l'attenzione di molti altri giocatori.

Sarà possibile giocare anche in una modalità multiplayer, una sorta di modalità cooperativa in cui diverse persone possono creare contemporaneamente il loro mondo. Le proprie creazioni possono essere condivise ed è prevista la possibilità di giocare a quelle degli altri.

Game Builder è pensato ed ottimizzato per i non esperti di linguaggi di programmazione, ma ciò non vieta agli utenti più scafati la creazione di contenuti più avanzati. Il sistema d'interazione funziona con un sistema di azione e reazione, ma i giocatori possono programmare le loro personali interazioni tramite linguaggio JavaScript, nel caso lo conoscessero.

Che ne pensate di questo nuovo gioco di Google, lo proverete?

Fonte: TheVerge