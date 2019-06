Google, termina l'integrazione tra Drive e Foto: ecco cosa cambia

Tecnologia

di Pasquale Oliva - 14/06/2019 14:37 | aggiornato 14/06/2019 14:40

Google mette fine all'integrazione tra Drive e Foto, perché ritenuta troppo confusionaria. Attenzione allo spazio d'archiviazione.

L'integrazione tra Google Foto e Drive non rientra nei piani futuri dell'azienda di Mountain View. L'obiettivo è quello di garantire una migliore esperienza utente: più semplicità, meno confusione. L'annuncio porta le firme di Dan Schlosser e Jason Gupta, Product Manager rispettivamente di Google Drive e Foto:

Molti di voi memorizzano foto e video sia su Google Drive che su Google Foto, sempre al sicuro e facilmente accessibili. Abbiamo ascoltato i feedback, e per molti l'integrazione tra questi servizi è confusionaria, quindi il mese prossimo applicheremo delle modifiche che semplificheranno l'esperienza tra Drive e Foto.

Cosa cambia

Le modifiche entreranno in vigore a partire da luglio, e con esse foto e video aggiunti su Drive non appariranno più in automatico in Foto, e viceversa. Allo stesso modo, l'eliminazione dei file non sarà sincronizzata, evitando così la perdita accidentale di contenuti:

Questa modifica è stata creata per prevenire l'eliminazione accidentale di oggetti su tutti i servizi.

Per copiare foto e video da Drive in Foto, Google introdurrà una nuova funzione chiamata Upload from Drive, che consentirà agli utenti di scegliere manualmente i contenuti da importare in Foto. Gli oggetti copiati (e questa è una novità) non saranno connessi tra loro, quindi andranno a occupare spazio di archiviazione su entrambi i servizi.

Nulla da temere

L'imminente aggiornamento non cancellerà i file precedentemente sincronizzati grazie all'integrazione dei due servizi. Foto e video caricati da Drive in Foto resteranno in Foto, mentre la cartella Google Foto in Drive uscirà indenne ma non si aggiornerà più in automatico.

Per caricare contenuti su entrambi i servizi in Alta Qualità o Qualità Originale sarà necessario utilizzare Backup and Sync, disponibile sia per Windows che macOS. A tal proposito, solo i contenuti in qualità originale (risoluzione massima) andranno ad occupare lo spazio d'archiviazione.