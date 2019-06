How I Met Your Mother, gli episodi per conoscere Ted

TV News How I Met Your Mother

di Giuseppe Benincasa - 14/06/2019 10:04

Ecco i migliori episodi per conoscere il personaggio di Ted nella serie How I Met Your Mother!

1 condivisione

La serie TV How I Met Your Mother (in Italia arrivata con il nome E alla fine arriva mamma) è una delle sit-com più divertenti dell'ultimo decennio, le sue gag, le sue battute sono rimaste nella storia della televisione, diventando spesso anche tormentoni del web. Uno dei migliori aspetti della serie è la caratterizzazione dei personaggi: Ted, Marshall, Robin, Barney e Lily hanno tutti delle personalità uniche che vale la pena approfondire, rivedendo i migliori episodi a loro dedicati.

Oggi è la volta di parlare di Ted Mosby, interpretato da Josh Radnor nelle 9 stagioni della serie. Ted è il protagonista della serie, oltre che il narratore delle vicende dei vari episodi. Quando il suo migliore amico Marshall si fidanza, Ted si rende conto che la sua vita si muove lentamente, così decide di smettere di essere single e perseguire il suo vero scopo: va alla ricerca di una compagna con cui mettere su famiglia e crede di averla trovata quando incontra Robin. Nel 2030, Ted inizia a raccontare ai suoi figli come ha incontrato la loro madre, includendo nella storia amicizie e altri amori, ogni episodio di How I Met Your Mother avvicina Ted, un passo alla volta, alla futura madre dei suoi figli: Penny e Luke. Come i suoi amici Ted è un nerd che ama alla follia Star Wars.

Amori

Una lunga storia è il pilot della serie nel quale Ted inizia a raccontare di come ha incontrato la madre dei suoi figli

è il pilot della serie nel quale Ted inizia a raccontare di come ha incontrato la madre dei suoi figli Nell'episodio 16 della stagione 4 ( Mi dispiace, amico ), Ted rivela come ha perso la sua verginità

), Ted rivela come ha perso la sua verginità Nell'episodio dal titolo Il matrimonio (stagione 1 episodio 12), Ted incontra Victoria, questa è uno degli amori ricorrenti di Ted

(stagione 1 episodio 12), Ted incontra Victoria, questa è uno degli amori ricorrenti di Ted Stagione 7, episodio 3 ( La cravatta con le oche ), Ted incontra nuovamente Victoria e i due hanno un toccante discorso, Ted ammette le sue colpe, i due tornano insieme

), Ted incontra nuovamente Victoria e i due hanno un toccante discorso, Ted ammette le sue colpe, i due tornano insieme Nell'episodio dal titolo Amori agli sgoccioli (stagione 8 episodio 5) Ted e Victoria decidono di sposarsi ma Victoria pretende che Ted non veda mai più Robin (con la quale Ted l'aveva tradita anni prima). Per Ted, Robin fa ormai parte della sua vita e quindi non può lasciarla andare nonostante il suo amore per Victoria, così Victoria lascia Ted

(stagione 8 episodio 5) Ted e Victoria decidono di sposarsi ma Victoria pretende che Ted non veda mai più Robin (con la quale Ted l'aveva tradita anni prima). Per Ted, Robin fa ormai parte della sua vita e quindi non può lasciarla andare nonostante il suo amore per Victoria, così Victoria lascia Ted Nell'episodio dal titolo Senza domani (stagione 3 episodio 12), il Ted narratore rivela che alla festa per il giorno di San Patrizio, la sua attuale moglie era presente, senza però dire di chi si tratta

(stagione 3 episodio 12), il Ted narratore rivela che alla festa per il giorno di San Patrizio, la sua attuale moglie era presente, senza però dire di chi si tratta Nel 13esimo episodio della terza stagione ( Dieci Sedute ) Ted incontra per la prima volta Stella

) Ted incontra per la prima volta Stella Nel 20esimo episodio della terza stagione ( Miracoli ) Ted, dopo averla lasciata, chiede a Stella di sposarlo

) Ted, dopo averla lasciata, chiede a Stella di sposarlo Nell'ultimo episodio della quarta stagione ( Il Salto ) il Ted del futuro fornisce un nuovo indizio sulla madre dei suoi figli, questa si trovava nella sua stessa classe mentre lui si trovava in cattedra in veste di professore

) il Ted del futuro fornisce un nuovo indizio sulla madre dei suoi figli, questa si trovava nella sua stessa classe mentre lui si trovava in cattedra in veste di professore Stagione 5 episodio 1 ( Il discorso ), Ted e Robin definiscono i sentimenti che provano l'uno per l'altro

), Ted e Robin definiscono i sentimenti che provano l'uno per l'altro L'episodio Il ritorno della zucca supersexy (stagione 7 episodio 8) mostra finalmente l'incontro tra Ted e la ragazza vestita da Zucca supersexy

Sì! Sì! Sto per sposare una donna che oltre ad essere sexy apprezza anche Guerre stellari! Un sogno si è avverato! Sì!

Amici

Nel quinto episodio della terza stagione ( Conoscenze vecchie e nuove ) viene raccontato come Ted ha conosciuto gli altri quattro amici, Marshall, Barney, Lily e Robin

) viene raccontato come Ted ha conosciuto gli altri quattro amici, Marshall, Barney, Lily e Robin Nel 17esimo episodio della terza stagione ( La regola infranta ), Ted litiga aspramente con Barney, poiché nell'episodio precedente l'amico è stato a letto con Robin

), Ted litiga aspramente con Barney, poiché nell'episodio precedente l'amico è stato a letto con Robin Miracoli, l'ultimo episodio della terza stagione, vede risanare l'amicizia tra Ted e Barney

Non ci siamo soffermati volutamente sugli episodi finali, per non rivelare troppo della risoluzione della storia.

Qual è il vostro episodio preferito con Ted?