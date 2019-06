Huawei, annunci pubblicitari nella schermata di blocco degli smartphone

Tecnologia

14/06/2019

Altra grana per Huawei, ora al centro di un polverone dovuto ad un presunto bug del sistema operativo. Numerosi utenti infatti segnalano l'anomala comparsa di annunci pubblicitari nella schermata di blocco del proprio dispositivo.

Come se le difficoltà dovute all'ordine esecutivo dell'amministrazione Trump non fossero già abbastanza, Huawei è nelle ultime ore il bersaglio di critiche di numerosi utenti che hanno notato un annuncio pubblicitario nella schermata di blocco del proprio smartphone.

Twitter è inondato di post di utenti che stanno segnalando l'anomalo annuncio pubblicitario di Booking, nota piattaforma per la prenotazione di hotel e appartamenti, come se in totale autonomia gli smartphone avessero attivato la funzione Magazine Unlock. Questa, infatti, cambia periodicamente le immagini della schermata di blocco.

@Huawei_Europe why on earth do I get advertisement on my lockscreen. I need an explanation immediately!!! pic.twitter.com/DZcSKMWldC — Daniel (@8Candreva7) June 12, 2019

@Huawei_Europe I just got an add of https://t.co/7GRlpt8z3k on my lockscreen. I am using a Huawei and I am not the only one who gets it. pic.twitter.com/mhfGixcwED — Ceel Beckers (@BeckersCeel) June 12, 2019

Booking non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla questione, mentre l'account tedesco di Huawei ha risposto a un utente suggerendo un modo per disattivare Magazine Unlock senza però fornire una spiegazione a quanto stia accadendo in queste ore.

Perché su alcuni smartphone dell'azienda cinese (tra cui si segnalano P30 Pro, P20, P20 Lite, P20 Pro, Mate 20 Pro e Honor 10) stanno apparendo questi annunci pubblicitari? Bug del sistema operativo o infelice strategia di Huawei?

Si attendono commenti dalle parti interessate.

Le soluzioni al problema

Rimuovere il fastidioso e non richiesto annuncio pubblicitario dalla schermata di blocco di un dispositivo mobile Huawei richiede pochi passaggi. Dalla Lock Screen basta effettuare uno swipe verso l'alto e cancellare l'immagine. Una soluzione scoperta da un utente Reddit che sembra funzionare a dovere.

In alternativa, si può sostituire l'immagine della schermata di blocco con una che non sia tra quelle di default pre-caricate sullo smartphone.

Anche voi avete riscontrato questo problema nella ultime ore?

