Sophie Turner e Joe Jonas sono prossimi alle nozze, così entrambi hanno festeggiato con gli amici l'addio al nubilato e al celibato.

Le seconde nozze di Joe Jonas e Sophie Turner si avvicinano. Dopo un matrimonio improvvisato a Las Vegas, le due star del mondo dello spettacolo ne hanno in programma un altro, quello ufficiale che si svolgerà in Francia in estate.

Maisie Williams, che sarà la damigella d'onore al matrimonio della sua migliore amica, ha organizzato con la Turner la festa per l'addio al nubilato della futura sposa. Le due attrici e le loro amiche solo salite su un jet privato e solo volate a Benidorm, in Spagna.

Una fonte ha rivelato a E! News che Sophie Turner, per l'occasione, ha affittato l'attico di un hotel.

A Sophie è sempre piaciuta molto la Spagna e ha pensato che sarebbe stato il posto perfetto per celebrare l'imminente matrimonio. Maisie l'ha aiutata a coordinare molti dettagli del viaggio, ma è stata Sophie a occuparsi di tutto. Voleva che le sue amiche festeggiassero in un lungo weekend all'insegna del divertimento.

Durante il viaggio, Sophie ha indossato una fascia con su scritto "Promessa sposa". Secondo una seconda fonte, le ragazze "festeggiano di notte e prendono il sole durante il giorno".

maisie with sophie and friends on their way to sophie's bachelorette party in berlin pic.twitter.com/YuAE3i5n5G — best of maisie (@bestofmaisie) June 9, 2019

Tutto è coordinato da Sophie, persino i costumi e le parrucche colorate da indossare.

Le ragazze hanno visitato diversi locali, hanno ballato tutte insieme e, come una tempesta, hanno travolto i club frequentati e l'hotel sulla costa in cui hanno alloggiato.

@fryderthe13th My friend Maisie Williams and Sophie Turner are patru in Benidorm Spain i am very happy for them pic.twitter.com/78cCrKh72R — Maisie Sweet (@FanAlexandru) June 10, 2019

Le ragazze sono state fotografate sul tetto del loro hotel mentre, tutte in accappatoio, si rilassavano sorseggiando drink al tramonto.

Babes on treap Maisie Williams @Maisie_Williams whit Sophie Turner @SophieT and friends pic.twitter.com/7ippZnyEda — Maisie Sweet (@FanAlexandru) June 13, 2019

Maisie Williams and her best friend Sophie Turner in Budapest Hungaria part 2 i am very happy for them pic.twitter.com/K34CGcPWTK — Maisie Sweet (@FanAlexandru) June 13, 2019

Secondo le fonti, Benidorm non è l'unico luogo visitato della gang, che ha fatto tappa a Berlino e a Budapest. Al momento, il cast dell'addio al nubilato si è spostato a Praga. E! News ha riportato le parole di una delle fonti:

È un divertente gruppo di ragazze e Sophie ama visitare tanti posti diversi con le sue migliori amiche. Hanno un legame unico e le ragazze renderanno questi giorni indimenticabili per Sophie.

Se la Turner trascorre il tempo con le amiche, Joe Jonas ha passato l'addio al celibato coi fratelli Kevin e Nick... e la polizia!

La notizia è arrivata quando i Jonas Brothers sono stati ospiti al Tonigh Show di Jimmy Fallon e hanno giocato a "quanto conosci tuo fratello?".

L'addio al celibato di Joe è stato celebrato su uno yatch a Ibiza. Tra gli invitati ai festeggiamenti, insieme a Kevin e Nick, c'erano il fratello minore Frankie, Mike Deleasa, cognato di Kevin, Cole Whittle e lo stilista Richard Chai.

Durante il party, però, i Jonas sono stati raggiunti dalla polizia. Nick ha detto:

La prima notte i poliziotti sono venuti a richiamarci tre volte. Joe si è strappato la maglietta in un locale notturno, e ha ha fatto lo stesso con le camicie dei suoi amici in discoteca. Ha preso una scatola di cartone di tequila 1942 e non so come ne ha tirato fuori una bandana. Alla fine aveva 1942 stampato sulla fronte. Ha indossato la bandana per tutto il giorno.

Con Joe Jonas e Sophie Turner sembra non ci si annoi mai, chissà quali sorprese ci riserverà il matrimonio!