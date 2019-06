TV News Legion

14/06/2019

Aprite la vostra mente, Legion 3 sta arrivando!

La terza e ultima stagione della serie TV Legion sarà presentata in anteprima - negli Stati Uniti - il 24 giugno e il canale televisivo americano FX ha rilasciato un lungo filmato che include alcune immagini dal set e interviste con il cast.

Vediamo che David (Dan Stevens), che ora si spaccia per una sorta di leader di culto, si avvale dell'aiuto di un mutante che si chiama Switch (l'esordiente Lauren Tsai) per utilizzare le sue capacità di viaggiare nel tempo nel tentativo di tornare indietro e rimediare agli errori del suo passato. Switch era stata mostrata in precedenza, senza però nessun riferimento particolare al suo ruolo nella serie.

Anche se ancora non è stato confermato e non lo vediamo in questo video, si potrebbe ipotizzare che il potere di Switch possa essere la causa dell'introduzione del più giovane Charles Xavier (Harry Lloyd), il padre di David.

Unknown territory. Open your mind to Legion's imagination with a FIRST LOOK at the final season. #LegionFX pic.twitter.com/DViAPwsFLJ — Legion (@LegionFX) June 11, 2019

È il creatore Noah Hawley a riassumere gli sconvolgenti fatti della fine della seconda stagione di Legion e a promettere ai fan una degna e spettacolare conclusione della sua creatura. Gli attori Rachel Keller, che interpreta Sydney, Dan Stevens (il protagonista David), Aubrey Plaza (che interpreta Lenny), Amber Midthunter (Kerry), Navid Negahban (Farouk) e il resto del cast parlano del loro coinvolgimento in questa terza stagione e di come dovranno affrontare David. La seconda parte del video ha come punto di discussione i viaggi temporali, che possono essere determinanti nel cammino della storia di David e nella risoluzione della stessa. Inoltre, sembra chiaro che la figura di Switch sarà fondamentale in questa ultima ed entusiasmante stagione.

La terza e ultima stagione di Legion sarà su FOX da mercoledì 3 luglio in prima visione assoluta.