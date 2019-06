Official Secrets: il trailer del film con Keira Knightley

Cinema

14/06/2019

È online il trailer del nuovo thriller politico basato su una storia vera con Keira Knightley, Matt Smith e Ralph Fiennes. Ecco Official Secrets.

A gennaio di quest'anno, al Sundance Film Festival, è stato presentato il nuovo film Official Secrets, un thriller politico (e adattamento cinematografico del libro The Spy Who Tried to Stop a War di Marcia e Thomas Mitchell) che vede tra i protagonisti l'attrice britannica Keira Knightley.

Questo film, che pare rievocare l'atmosfera di pellicole quali Tutti gli uomini del presidente e The Post, ripercorre la storia di quando gli Stati Uniti (e non solo) decisero di dichiarare guerra all'Iraq sulla base delle potenziali armi di distruzione di massa possedute da Saddam Hussein. Tuttavia sembra che l'intelligence possa essere stata manipolata per costringere una guerra che non doveva necessariamente accadere.

Trama

Le vicende di Official Secrets risalgono all'anno 2003, quando i politici di Gran Bretagna e Stati Uniti si propongono di invadere l'Iraq. In questo caso la whistleblower (segnalatrice di illeciti) Katharine Gun impiegata presso la GCHQ (l'agenzia governativa britannica che si occupa della sicurezza, nonché dello spionaggio e controspionaggio) viene a sapere dello spionaggio illegale messo in atto dagli Stati Uniti e dal Regno Unito nei confronti dei membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU, forzati affinché fossero favorevoli alla guerra in Iraq.

Gun, a suo rischio a pericolo, rivela tutto al giornalista Martin Bright, che lo rende pubblico. Il caso è di portata internazionale e per questo Katharine viene arrestata e accusata di aver violato la legge sui segreti ufficiali; ma vuole continuare a difendere ciò in cui crede, nonostante la sua vita, la sua libertà e la sua famiglia siano serio pericolo.

Cast

Official Secrets è prodotto da Classified Films e Clear Pictures Entertainment ed è distribuito da Entertainment One UK. I nomi dei produttori rispondono a quelli di Ged Doherty, Elizabeth Fowler e Melissa Shiyu Zuo, mentre alla regia c'è Gavin Hood (regista tra gli altri di X‑Men le origini ‑ Wolverine ed Ender's Game).

Oltre a Keira Knightley, che interpreta la protagonista Katharine Gun, ci sono Ralph Fiennes nei panni di Ben Emmerson, Matt Smith nel ruolo del giornalista Martin Bright e Matthew Goode nei panni Peter Beaumont. Il resto del cast include Rhys Ifans, Indira Varma, Conleth Hill, Tamsin Greig, Monica Dolan e Katherine Kelly.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 23 agosto 2019, mentre ancora non è stata rivelata una data d’uscita in Italia.

