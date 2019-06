Orphan Black tornerà con una nuova stagione (ma in versione audiolibro)

TV NewsLibri

di Cristina Migliaccio - 14/06/2019 11:20 | aggiornato 14/06/2019 11:24

Sarah, Helena, Cosima e gli altri cloni di Orphan Black non hanno ancora smesso di combattere.

1 condivisione

Sarah e le sue sestra stanno per tornare, anche se in un formato diverso da quello televisivo. Orphan Black, la serie che ha visto protagonista una versatilissima Tatiana Maslany, tornerà con una nuova stagione in formato audiolibro.

Le avventure dei cloni non sono ancora finite e prenderanno vita tramite un’altra stagione, intitolata Orphan BlacK: The Next Chapter e composta da dieci episodi in cui sarà proprio la Maslany a dar voce – ancora una volta – alle sue amate “sorelle”.

Al termine della quinta stagione, Sarah e le sue sorelle avevano scoperto dell’esistenza di altri 274 cloni in giro per il mondo, una rivelazione che ha poi spinto Cosima e la sua Delphine a intervenire il prima possibile per salvarle dalla malattia respiratoria che la stessa Cosima ha contratto, un intoppo dovuto alla manipolazione genetica avvenuta prima della nascita.

Serial Box è la start-up che ha reso possibile la realizzazione del progetto in collaborazione con Temple Street (divisione di Boat Rocket Studios), dando un'altra speranza a Orphan Black, terminato nel 2017 dopo essere andato in onda per cinque stagioni su BBC.

HD BBC Le quattro sestra

Ad occuparsi del sequel di Orphan Black sarà la showrunner Malka Older, mentre come produttori esecutivi coinvolti vedremo Mishell Baker, Lindsay Smith, Heli Kennedy e Madeline Ashby. Ad occuparsi della sceneggiatura invece sarà E.C. Myers.

Ivan Schneeberg e David Fortier, produttori esecutivi della serie, hanno dichiarato:

Siamo felici di poter estendere il franchise di Orphan Black grazie a questa partnership nuova e innovativa con Serial Box. I fan più devoti di Orphan Black avranno qualcosa in più di ciò che amano su questa eccitante piattaforma dedicata all'ascolto e alla lettura.

Orphan Black seguirà l'esempio di altre collaborazioni di Serial Box con l'universo Marvel, che ha realizzato delle storie originali basate su Black Panther, Jessica Jones, Vedova Nera e Thor.

Cosa ne pensate di questo particolare ritorno di Orphan Black? Avreste preferito la versione televisiva?

Fonte: Deadline