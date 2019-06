Pennyworth: trailer e poster dello spin-off su Alfred

TV News

di Claudio Rugiero - 14/06/2019 10:37 | aggiornato 14/06/2019 10:41

Jack Bannon interpreta Alfred Pennyworth nella serie sul fedele aiutante di Batman. La prima stagione svelerà il passato di quest'uomo, dalla sua carriera nei servizi segreti britannici fino al suo incontro con Thomas Wayne.

"Pennyworth è al vostro servizio".

Tutti conosciamo Alfred Pennyworth, il fedele e paterno maggiordomo di Batman e leale custode dei segreti di Mr. Wayne. Ma quanto sappiamo del suo passato?Perché Alfred va in America? Come ci è finito a Gotham? A scavare a fondo questo amatissimo personaggio ci pensa Pennyworth, una serie Epix a lui interamente dedicata. A vestire i panni del giovane Alfred è Jack Bannon, attore già visto in titoli quali Fury e The Imitation Game.

Il trailer della prima stagione, riportato all'inizio di questo articolo, svela quindi il passato avventuroso di Alfred, la cui figura non sembra poi così lontana da quella di Bruce Wayne: anche il maggiordomo ha avuto a che fare con intrighi, cattivi ed inseguimenti. Lo sfondo però stavolta non è Gotham ma la Londra degli anni '60. In effetti Pennyworth è chiaramente più un thriller di spionaggio stile James Bond che un'avventura di fumetti.

Epix

Prodotta da Warner Horizon Scripted Television, Pennyworth è una serie drammatica in dieci episodi dalla durata di un'ora ciascuno e basata sui personaggi DC creati da Bob Kane con Bill Finger. La prima stagione arriverà negli USA il 28 luglio 2019. Ancora non sappiamo invece quando potremo vederla in Italia.

Trama e cast

Pochissimi sono i dettagli sulla trama di Pennyworth (che prenderà spunto anche dai film di Christopher Nolan), che dovrebbe incentrarsi sulla gioventù del futuro maggiordomo di Batman.

Siamo negli anni '60 quando Alfed, ex soldato della British SAS (Servizio Aereo Speciale), forma una sua compagnia di sicurezza. Il suo destino prende però una piega diversa il giorno in cui incontra il miliardario Thomas Wayne.

HD Epix

Il cast della serie comprende, oltre a Jack Bannon, Ben Aldridge, Paloma Faith, Jason Flemyng, Ryan Fletcher, Hainsley Lloyd Bennett, Emma Paetz, Polly Walker e Emma Corrin.

Amici di Batman, questa è roba per voi!