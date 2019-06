Samsung brevetta uno smartphone avvolgibile, in arrivo il Galaxy Roll?

Tecnologia

di Simone Alvaro Segatori - 14/06/2019 14:56 | aggiornato 14/06/2019 14:59

Le città sono piene di cartellonistica pubblicitaria con poster scorrevoli e forse è proprio dal mondo della pubblicità che Samsung ha preso l'idea per il suo nuovo bizzarro brevetto.

Ammettiamolo il Galaxy Fold, il primo cellulare al mondo con schermo pieghevole, non sembra essere partito con il giusto sprint. Samsung però ci riprova e registra il brevetto di uno smartphone dallo schermo girevole come quello di un cartellone pubblicitario.

Il brevetto è stato recentemente scoperto dal sito Gizmodo e sembra mostrare una tecnologia quasi fantascientifica. Vi immaginate girare per strada con un normale telefono e a un certo punto poter srotolare il suo schermo? Quali vantaggi potrebbe avere?

Sarebbe quasi come avere uno scroll fisico.

A giudicare da quello che si vede nella prima immagine di brevetto la parte superiore del display, dove ci sono i tasti, scivolerebbe verso l'alto allungando lo smartphone di circa 5 cm. Si parlerebbe quindi di uno schermo scorrevole che va ad allungarsi e ad aggiungere superficie al display già presente.

Nella seconda immagine però è possibile vedere una sorta di design alternativo in cui lo schermo sembra essere composto da una fascia sottile che ruota attorno al telefono. Si vede anche una specie di meccanismo a scorrimento nascosto che stavolta non sembra servire all'allungamento del display ma piuttosto alla sua rotazione. Naturalmente questo scatena altre domande su una possibile velocità di rotazione, funzioni di avvolgimento automatico ecc, ma al momento non è chiaro come tutto questo possa funzionare.

Quello che invece rimane chiaro è l'obiettivo di Samsung: dopo Galaxy Fold vuole continuare a offrire un dispositivo intelligente di forma ridotta che può essere facilmente espanso.

Questo ipotetico Galaxy Roll potrebbe, infatti, mantenere una dimensione tascabile, offrendo una migliore esperienza nella navigazione multimediale ma anche nel multitasking. Stiamo comunque parlando di un dispositivo non ancora in fase di realizzazione, ma solo su un brevetto depositato.

Il design finale dello smartphone potrebbe essere completamente diverso, tuttavia il meccanismo di rotazione dovrebbe invece rispecchiare quanto mostrato nelle immagini.

Secondo Let's Go Digital, il brevetto è stato depositato presso il World Intellectual Property Office (WIPO) alla fine dello scorso anno: il 28 novembre 2018, subito dopo che Samsung ha mostrato per la prima volta al mondo il suo Galaxy Fold. Questo suggerisce che Samsung ritiene questa tecnologia roll realizzabile e che forse un giorno sarà davvero presente nei suoi device.

Il mercato della tecnologia sta virando verso nuove possibilità per quanto riguarda i display: da gli ormai classici televisori a schermo curvo che è possibile acquistare ovunque ai cellulari con il buco di Huawei, dagli smartphone con schermo doppio di Vivo ai display flessibili nelle borse di Louis Vuitton. Ci sono display per ogni tipo di palato e Samsung ha tutta l'intenzione di continuare nella ricerca del suo display perfetto.

Detto questo, il deposito del brevetto non rappresenta la prova certa di telefoni imminenti, le aziende di tecnologia ne registrano a migliaia, resta il fatto però che ogni brevetto riesce a suscitare curiosità e interesse, specie quando si tratta di uno schermo arrotolabile come questo di Samsung. La sfida del futuro rimane aperta anche se è impossibile non rilflettere sull'effettiva utilità di questi display e la rivoluzione tecnologica che mettono in atto.

Vi lasciamo con un video che mostra 5 smartphone dal display pieghevole davvero strani: