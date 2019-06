Stranger Things: arriva il gioco mobile che vi porta nel Sottosopra

VideogamesTV News

Il nuovo gioco di Stranger Things si baserà su rilevamento della posizione del vostro smartphone, come Pokémon Go, e vi consentirà di vivere il Sottosopra dalla celebre serie Netflix.

Netflix ha annunciato che presto il suo Stranger Things vedrà l'arrivo di un nuovo adattamento a videogame, al di là del già annunciato Stranger Things 3: The Game. Il nuovo progetto sarà un videogioco mobile sviluppato dalla finlandese Next Games – che ha già firmato The Walking Dead: Our World – e sarà disponibile gratis nel corso del 2020.

Non abbondano, per ora, i dettagli: Netflix ha comunicato che si tratterà di un'esperienza con meccaniche da puzzle e da gioco di ruolo, nella quale a fare la differenza sarà il rilevamento della posizione del vostro smartphone attraverso GPS. Grazie a questi dati, il gioco offrirà un'esperienza diversa in base a dove vi troviate, consentendovi di esplorare il celebre Sottosopra della serie Stranger Things.

La descrizione fatta da Netflix farebbe pensare a un gioco che, come Pokémon Go, si affidi alla realtà aumentata per simulare lo scenario di gameplay intorno a voi, nel mondo reale, ma per ora non ci sono ancora conferme in merito. Chris Lee, a capo della divisione per i giochi interattivi di Netflix, ha però anticipato che, come da prima immagine promozionale, il gioco avrà una direzione artistica più vicina a quella di un cartoon, che non alle produzioni a 16-bit a cui ha guardato Stranger Things nei suoi precedenti adattamenti videoludici.

L'uscita è attesa sia su iOS che su Android. Il debutto di Stranger Things 3 su Netflix, invece, è fissato per il prossimo 4 luglio, con otto nuovi episodi che seguiranno le vicende di Undici e dei suoi amici nell'estate del 1985.