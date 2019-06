CuriositàTV News

14/06/2019

Anche Burger King non sta più nella pelle e combatte l'attesa con un super panino dritto dal Sottosopra.

Burger King sa sempre come prenderci per la gola. A qualche settimana di distanza dal debutto della terza stagione, Stranger Things invade la nota catena di fast-food con un hamburger perfettamente a tema.

Il celebre Whopper di Burger King conoscerà una versione del Sottosopra e verrà servito a testa in giù. Come omaggio a Stranger Things, l'hamburger sarà servito con gli stessi ingredienti ma a posizioni invertite, partendo dal pane capovolto.

Un dettaglio che non stona sarà il packaging a tema anni ’80 che grida “Stranger Things” da tutte le parti. A potersi beare di questa esclusiva (e temporanea) linea d’hamburger saranno – purtroppo – soltanto gli americani.

L’Upside Down Whopper di Stranger Things sarà acquistabile nei punti vendita di Miami, Houston, Boston, Atlanta, Dallas, Philadelphia, Chicago, San Francisco, New York, e Los Angeles a partire dal 21 giugno. Oltre al packaging a effetto, Burger King ha realizzato anche bustine di ketchup intonate alla serie televisiva, t-shirt e oggetti in edizione limitata.

Intanto, su Twitter è comparsa una misteriosa pagina intitolata "Stranger King" dedicata all'intrigante hamburger (in realtà è la pagina ufficiale di Burger King che per l'occasione ha cambiato nickame), il cui logo è - per l'appunto - presentato a testa in giù.

welcome to hawki—er, burger king. would you like an upside down whopper?



served upside down at select bk locations on June 21.



a partnership with Coca-Cola and Netflix. pic.twitter.com/K4zNuJaVnD — Stranger King (@BurgerKing) June 13, 2019

Non sappiamo se la versione Stranger Things arriverà anche nei Burger King d’Italia, ma quel che è certo è che dal 4 luglio la terza stagione della serie televisiva ideata dai fratelli Duffer arriverà ovunque (su Netflix).

Chissà cosa ne penserebbe Undici dell’Upside Down Whopper…

