Tesla progetta un'auto sottomarina ispirata alla Lotus Esprit di 007

Prima o poi mostreremo a una fiera l’auto sottomarina, sarà divertente, anche se il mercato per un veicolo del genere non potrà essere ampio probabilmente.

Elon si rende conto però che, probabilmente, un’invenzione del genere non potrà avere un grosso riscontro a livello mondiale se non per pochi “intenditori”:

Per me è stato meraviglioso vedere un’auto trasformarsi in un sottomarino premendo un semplice tasto, e con Tesla voglio assolutamente riuscire a creare un veicolo del genere, grazie a un gruppo motopropulsore elettrico appositamente progettato.

Ho pensato subito che [la Lotus Esprit] fosse la cosa più spettacolare mai vista in un film. Mi sono anche aggiudicato quella Lotus a un’asta londinese, nel 2013, per 997mila dollari.

