The Batman: tutti gli ultimi rumor sul film con Robert Pattinson

Iniziano a diffondersi diverse voci sulla pellicola, che cercano di rispondere a una domanda chiave: "Chi saranno gli avversari del Cavaliere Oscuro in The Batman?".

The Batman sta finalmente entrando nel vivo. Il progetto stand-alone dedicato a uno dei più iconici e amati supereroi DC Comics ha avuto una produzione estremamente complessa e travagliata, con tanti cambi e correzioni in corsa. Inizialmente avrebbe dovuto essere affidato a Ben Affleck che, oltre a interpretare il protagonista, si sarebbe occupato anche della regia della pellicola. Tuttavia, dopo un lungo periodo di sviluppo, l'attore ha abbandonato prima il ruolo dietro la macchina da presa, passato a Matt Reeves e successivamente anche quello davanti a essa, rinunciando a tornare nei panni di Batman.

Nonostante tutte queste difficoltà, il progetto è proseguito e ora finalmente sembra essersi "rimesso in carreggiata", diretto verso la data di uscita fissata per il 25 giugno 2021. Nelle ultime settimane infatti Reeves e Warner Bros hanno affrontato e superato uno dei passaggi più importanti per lo sviluppo di quest'opera, ovvero la scelta dell'attore protagonista.

Dopo lunghe sessioni di casting, diverse shortlist trapelate e tantissimi fan del Crociato Incappucciato che seguivano la vicenda con il fiato sospeso, è stato ufficialmente selezionato Robert Pattinson. L'attore, distintosi negli ultimi anni per le collaborazioni con registi del calibro di David Cronenberg e Werner Herzog, assumerà quindi i panni del supereroe in questo film e, salvo imprevisti, nei capitoli successivi della trilogia. Sistemata questa questione, bisogna passare al punto successivo della lista: "Chi saranno i villain in The Batman?".

Non si tratta certo di una scelta semplice. Gotham City offre innumerevoli possibilità da questo punto di vista, con una scelta di nemici amplissima, dai più noti ai meno noti, dai più assurdi e psichedelici ai più "classici" criminali di strada, dai più buffi ai più crudeli e violenti. Sembra che però che la selezione sia stata compiuta: Batman affronterà un gruppo nutrito di avversari in questa nuova avventura e il casting per i loro interpreti potrebbe essere già partito.

TheGWW ha riportato infatti l'11 giugno che saranno ben quattro i villain che Bruce Wayne troverà sulla propria strada nel film. Il primo è l'Enigmista, definito come "un genio criminale di Gotham City, che si diverte a incorporare indovinelli e rompicapo nei suoi piani, lasciandoli come indizi che le autorità dovranno risolvere. Al suo fianco ci sarà il Pinguino, "un mafioso di Gotham City, un uomo basso, obeso con un lungo naso che usa ombrelli ultratecnologici come armi". Due personaggi assolutamente classici delle avventure di Batman.

Altrettanto iconica è Catwoman, anche lei teoricamente presente tra gli avversari dell'eroe nel film, una "ladra di Gotham City che indossa un costume in un pezzo solo e usa una frusta come arma". Più sorprendente è invece la scelta del quarto villain, meno noto al grande pubblico e alla sua prima apparizione sul grande schermo. Stiamo parlando del "piromane professionista noto come 'Firefly' che desidera bruciare tutti i posti in cui non poteva entrare da bambino in quanto orfano e povero". In tutti i casi Reeves sarebbe aperto a interpreti di ogni etnia, con un'età che va dai 20 ai 30 anni per Firefly e Catwoman e invece sale fino ai 40 per il Pinguino e l'Enigmista.

È interessante notare come, per quanto queste descrizioni siano molto ridotte, l'approccio sembri essere di grande fedeltà ai fumetti originali. Un trattamento che potrebbe fare bene a personaggi come il Pinguino e l'Enigmista che sono già apparsi sul grande schermo (rispettivamente in Batman - Il ritorno e Batman Forever) ma in versioni che, per diverse ragioni, erano piuttosto lontane da quelle più classiche dei due villain.

Attualmente non è chiaro come interagiranno fra loro i quattro avversari. I report disponibili al momento sembrano indicare alternativamente il Pinguino e l'Enigmista come leader del gruppo, ma non c'è certezza in merito e neanche sul fatto che il quartetto si sia effettivamente riunito in un team. È possibile che Batman incroci le loro strade separatamente o che, addirittura, cerchino di mettersi i bastoni tra le ruote a vicenda. Al momento comunque si tratta solo di rumor, senza una conferma ufficiale, sebbene questi nomi siano in linea con un criptico tweet proprio di Matt Reeves dello scorso settembre.

Altre voci comunque stanno emergendo nelle ultime ore, relative ad altri possibili villain che potrebbero comparire. Si tratta di Due Facce, già comparso diverse volte al cinema, e il Cappellaio Matto, personaggio ispirato all'omonimo creato da Lewis Carroll che debutterebbe per la prima volta sul grande schermo. Non si sa ancora se il ruolo di questi due personaggi sarà importante come quello di quelli citati qui sopra o se si tratterà di un'apparizione meno incisiva, come un cameo (magari in vista dei prossimi film). Tuttavia l'idea di coinvolgere così tanti avversari di Batman è sicuramente affascinante per i fan dei fumetti dell'eroe.

Voi cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative per questo The Batman? Vi piacerebbe vedere tutti questi villain nel film? Quali altri degli incredibili avversari del Cavaliere Oscuro vorreste che affrontasse al cinema?