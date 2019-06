Thor Grasso canta e suona Hurt di Johnny Cash sul set di Avengers: Endgame

Cinema

di Marcello Paolillo - 14/06/2019 12:00 | aggiornato 14/06/2019 12:03

In occasione del The Tonight Show con Jimmy Fallon, l'attore Chris Hemsworth ha mostrato un video in cui, nei panni di Thor Grasso, improvvisa il brano 'Hurt' di Johnny Cash sul set di Avengers: Endgame.

Uno dei personaggi che maggiormente hanno colpito i fan in Avengers: Endgame è sicuramente il Thor interpretato da Chris Hemsworth. Abituati a vederlo nella sua forma possente e con un fisico statuario, nell'ultima avventura dei Vendicatori il Dio del Tuono è stato seriamente 'ridimensionato', tanto da guadagnarsi l'appellativo di 'Thor Grasso' (o Fat Thor).

Colpito da una forte depressione dopo lo schiocco di Thanos (con la conseguente sparizione di molti dei suoi amici e alleati), il nostro eroe si è rifugiato nella sua casa a New Asgard, standosene tutto il giorno in accappatoio a bere birra o a giocare ai videogames.

Il nostro asgardiano sovrappeso è stato protagonista di una sequenza ripresa sul set del film dei fratelli Russo, in cui l'attore - armato di chitarra - improvvisa la celebre canzone 'Hurt' dei Nine Inch Nails nella versione di Johnny Cash, nota per essere uno dei brani più tristi e struggenti di sempre.

Hemsworth ha mostrato di persona la grottesca scena in occasione del The Tonight Show con Jimmy Fallon (via Mashable). Trovate il divertente - e malinconico - video poco più in alto, mentre in basso trovate il commento dell'attore.

Non sapevo se avrei mai mostrato questo video. Lo abbiamo girato tra un ciak e un altro. È la canzone più triste del mondo. E io sono un cantante e un chitarrista terribile.

Ancora non è chiaro se Marvel Studios deciderà un giorno di includere questa e altre sequenze dietro le quinte in una versione speciale di Avengers: Endgame dedicata al mercato Home Video. Sicuramente, nel caso un'edizione del genere uscisse sugli scaffali, si tratterebbe di un pezzo da collezione realmente imperidibile per ogni fan del MCU.

L'attore australiano è in ogni caso molto attento all'aspetto fisico, considerando anche il lancio di Centr, la sua app di fitness che permette di seguire un allenamento mirato. Ma non è tutto: Hemsworth ha pubblicato su Instagram anche alcuni video in cui si allena, emulati in maniera del tutto comica dall'attore Jack Black, il quale lo scorso febbraio ha tentato di replicare le gesta il Dio del Tuono (ma con scarsi risultati).

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Ricordiamo infine che, alla fine di Endgame, abbiamo visto Thor unirsi ai Guardiani della Galassia per andare a cercare Gamora, dispersa nello spazio dopo le vicende che l'hanno vista combattere contro Thanos. Ancora non è chiaro se il personaggio farà la sua apparizione in Guardiani della Galassia Vol. 3 al fianco di Star-Lord e soci (sebbene Hemsworth amerebbe tornare a vestire i panni dell'eroe).

Avengers: Endgame è uscito nei cinema italiani il 24 aprile 2019.