Watch Dogs Legion, un lungo gameplay per scoprire il gioco più ambizioso di Ubisoft

di Andrea Guerriero - 14/06/2019 12:55 | aggiornato 14/06/2019 13:00

Annunciato al'E3 2019 di Los Angeles, il terzo capitolo di Watch Dogs torna a mostrasi in ben 30 minuti di giocato.

Il 6 marzo del prossimo anno, tutti gli aspiranti hacker virtuali sono invitati a vivere una nuova avventura videoludica.

Quella di Watch Dogs Legion, terza incarnazione della celebre saga di Ubisoft, che torna con ambizione rinnovata su PC, PlayStation 4, Xbox One e perfino Google Stadia - la piattaforma per il gaming in streaming del colosso di Mountain View. Nel primo trailer, proiettato nel corso della conferenza E3 2019 dell'azienda francese, abbiamo scoperto che potremo controllare ogni abitante di una Londra post-Brexit, così da reclutare la nostra Legione.

Una Legione che porta la firma della DedSec, intenzionata a combattere un governo corrotto e disoccupazione dilagante.

Uno scenario, quello di Watch Dogs Legion, che si rifletterà anche nel gameplay. A differenza dei precedenti capitoli, Legion consentirà agli NPC di "prendere vita" a discrezione del giocatore, cedendo a meccaniche di perma death. Meccaniche a cui si deve proprio l'ambizione dell'ultima fatica della casa di Assassin's Creed - saga assente invece al media briefing losangelino. E visibili nel video poco più sotto:

Il filmato dura circa 30 minuti, ed è stato pubblicato dai curatori del canale YouTube di UbiCentral. Come spiegano gli stessi autori di Ubisoft Montreal nel confezionare questo gameplay trailer, l'assenza di un protagonista principale permetterà agli utenti di sperimentare una libertà d'azione sconosciuta agli emuli degli eroi dei precedenti capitoli di Watch Dogs.

Non solo, sappiamo che ogni personaggio sarà diviso in tre differenti classi: Enforcer, Infiltrator e Hacker. Tutte da potenziare sbloccando nuove abilità, proseguendo nelle missioni. Questo, sempre stando agli sviluppatori, ci consentirà di avanzare nel videogame scegliendo l'approccio che più si adatta al nostro stile, così da contrastare in ogni modo possibile gli sgherri al soldo della Blume Corporation.

Cosa ne dite, la clip odierna è riuscita a convincervi a unirvi alla Resistenza? Riuscirete a ristabilire l'ordine dopo anni di dittatura da soli o in compagnia dei vostri amici?