Gli Incredibili: trama, personaggi e doppiatori italiani del film Pixar

di Simona Vitale - 15/06/2019 09:45

Gli Incredibili è un film d'animazione di gran successo ispirato al mondo dei fumetti e dei supereroi prodotto da Pixar e diretto da Brad Bird nel 2004. Ecco tutti i personaggi e i relativi doppiatori.

Gli Incredibili (titolo completo in italiano Gli Incredibili - Una "normale" famiglia di supereroi) è un film d'animazione del 2004 prodotto da Pixar e diretto da Brad Bird. Si tratta del sesto film prodotto da Pixar Animation Studios e rappresenta il primo film d'animazione avente personaggi del tutto umani, sebbene dotati di super poteri.

Proprio questa caratteristica ha permesso a Gli Incredibili di diventare il film d'animazione con supereroi di maggior successo della storia del cinema. La pellicola, del resto, può vantare un incasso globale di oltre 631 milioni di dollari, detenendo inoltre il record della migliore apertura del weekend per un film Pixar con un incasso complessivo di ben 70 milioni di dollari.

Ma scopriamo la trama di questa simpaticissima quanto gradita pellicola.

La trama

La pellicola ci mostra di come per diversi anni i più grandi supereroi abbiano combattuto il crimine mettendosi al servizio dei comuni cittadini. Tra questi ci sono Robert "Bob" Parr noto come Mr. Incredible, dotato di una forza a dir poco sovrumana, Helen nota come Elastigirl, capace di deformarsi come se fosse un elastico, e Lucius Best, conosciuto come Siberius perché capace di manipolare il ghiaccio.

Dopo essersi conosciuti e innamorati, Mr. Incredible ed Elastigirl, insieme agli altri supereroi, sono costretti a ritirarsi a causa dei grossi danni che i loro interventi sono capaci di provocare. Ragion per cui devono loro malgrado abbandonare il loro lavoro di supereroi per reintegrarsi nella società facendo un altro lavoro.

Dopo 15 anni Bob ed Helen sono sposati e hanno avuto tre figli, dotati anch'essi di poteri (tranne il più piccolo che ancora non ne ha manifestati). Bob, però, è molto insoddisfatto del suo noioso lavoro in una compagnia assicurativa e preferirebbe di gran lunga tornare alla sua vita di supereroe. Sino a quando un bel giorno, dopo essere stato licenziato per uno scatto d'ira per il quale ha ferito gravemente il suo datore di lavoro, Bob riceve su un palmare un messaggio da una donna che si chiama Mirage e che dice di lavorare per il Governo. Mirage propone a Mr. Incredible di neutralizzare l'Omnidroide 9000, un robot da combattimento con intelligenza artificiale sfuggito al controllo umano.

Bob è felice di riprendere il suo vecchio lavoro da Mr. Incredible ma decide di tenere nascoste le sue missioni alla famiglia, anche se Helen finirà con lo scoprire che il marito ha ripreso il suo vecchio "mestiere", intervenendo in suo soccorso (insieme ai figli) quando l'uomo dai super poteri viene catturato...

Per scoprire cosa accadrà alla famiglia Parr non vi resta che guardare Gli Incredibili - Una "normale" famiglia di supereroi e gustarvi le straordinarie avventure di Bob, Helen e dei loro simpatici figli.

I personaggi

Bob Parr alias Mr. Incredible

Bob Parr è il marito di Helen nonché padre di Violetta, Flash e Jack-Jack. Ha un'incredibile forza sovrumana ed è quasi del tutto invulnerabile fisicamente. Ama molto il suo lavoro da supereroe e soffrirà non poco quando sarà costretto ad abbandonarlo per dedicarsi ad una "normale" carriera in una compagnia di assicurazioni. Annoiato e in sovrappeso, ritornerà in splendida forma quando indosserà di nuovo la sua tuta da supereroe.

Helen Parr, alias Elastigirl

Protagonista femminile della pellicola, Helen è la moglie di Bob e madre dei suoi figli. Ha accettato meglio del marito il fatto di non essere più un'eroina. Il suo potere è quello di avere il corpo come se fosse fatto di gomma, capace dunque di assottigliarsi, attorcigliarsi ed estendersi a suo piacimento. Usa raramente i suoi superpoteri dedicandosi ad essere una casalinga alle prese coi figli, ma correre in soccorso del marito quando ce ne sarà bisogno.

Violetta Parr

Prima figlia di Bob ed Helen e sorella maggiore di Flash e Jack - Jack, Violetta ha il superpotere di diventare invisibile e di creare dei campi di forza del tutto impenetrabili. Introversa e poco sicura di sé, acquisirà maggiore autostima e consapevolezza di se stessa durante la pellicola, arrivando alla fine ad uscire con il ragazzo per cui ha una cotta.

Dashiell "Flash" Parr

Ecco il fratello di Violetta e di Jack-Jack, ovvero il secondo figlio di Helen e Bob. Furbo e burlone, ha il potere di correre ad una velocità a dir poco elevatissima. Vorrebbe tanto praticare uno sport, ma sua mamma glielo nega nella convinzione che il figlio non sia in grado di tenere a bada i propri poteri. Alla fine del film, Flash riuscirà però nel suo intento.

Jack - Jack Parr

Ad appena due anni di età, Jack - Jack è il più giovane della famiglia Parr. Inizialmente sembra non avere alcun tipo di potere.

Lucius Best alias Siberius

Ha 35 anni ed è un grande amico di Bob. Ha il potere di comandare il ghiaccio, usandolo a suo piacimento. Riesce anche a congelare cose e persone. Quando si ritira dall'attività di supereroe sposa una donna di nome Honey.

Edna Mode

Edna è la stilista dei supereroi. Ha progettato le tute della famiglia Parr e, nonostante sia di bassa statura, di certo non è facile metterle i piedi in testa. Le super-tute da lei progettate resistono agli strappi e alle esplosioni ma non hanno mantelli poiché lei ritiene che impigliandosi potrebbero risultare letali.

Buddy Pine, alias Sindrome

Sindrome è l'antagonista principale del film. Ha 30 anni e per lungo tempo è stato un grande ammiratore di Mr. Incredible, del quale voleva diventare l'aiutante. Con il tempo ha sviluppato odio e rancore verso i supereroi e, seppur non possieda alcun potere, grazie alle sue doti di inventore è diventato ricchissimo. Costruisce armi tecnologiche ed estremamente futuristiche.

Mirage

Incantevole donna dai capelli biondi e dagli occhi verdi, Mirage è l'assistente di Sindrome. Con il tempo capirà la differenza umana che esiste tra il suo padrone e Mr. Incredible, finendo per aiutare quest'ultimo e la sua famiglia.

I doppiatori italiani

Tra i doppiatori italiani della pellicola incontriamo diversi volti e voci noti dello spettacolo italiano, tra cui l'attrice Laura Morate, il giornalista Michele Cucuzza e la showgirl Amanda Lear.