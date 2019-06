Gli Incredibili 2: trama, personaggi e doppiatori italiani del film Pixar

AnimazioneCinema

di Simona Vitale - 16/06/2019 08:45

Diretto nuovamente da Brad Bird, Gli Incredibili 2 (2018) è il sequel del film d'animazione del 2004 Gli Incredibili - Una "normale" famiglia di supereroi. Ecco i personaggi e i relativi doppiatori.

0 condivisioni

Sequel del film d'animazione del 2004 Gli Incredibili - Una "normale" famiglia di supereroi, Gli Incredibili 2 del 2018 è il 20esimo film d'animazione prodotto da Pixar Animation Studios.

La pellicola, realizzata con un ingente budget di 200 milioni di dollari, ha ottenuto un incasso stratosferico al box office mondiale arrivando ad incassare oltre 1,240 miliardi di dollari, diventando così il 15esimo film col maggiore incasso della storia. Acclamato dalla critica, Gli Incredibili 2 è stato anche candidato ai Premi Oscar e ai Golden Globe come miglior film d'animazione.

La trama

Gli Incredibili 2 si apre con la scena finale del primo film. Mentre Mr. Incredible ed Elastigirl sono intenti a fermare il Minatore, Violetta e Flash devono badare al piccolo Jack-Jack. Frustrata dal compito che le hanno assegnato i genitori, Violetta si toglie la maschera, rivelando così la sua identità a Tony, il ragazzo con cui aveva un appuntamento. Provocando ingenti danni al territorio urbano nel tentativo di fermare, aiutati da Siberius, il Minatore, che riesce a portar via una buona parte dei soldi rubati, i nostri supereroi vengono arrestati ed informati della sospensione del programma di protezione governativa.

Portati in un motel promettono di abbandonare per sempre il loro mestiere di supereroi. L'agente Dicker, nel frattempo, cancella la memoria di Tony, che ha conosciuto l'identità da supereroina di Violetta. Un nuovo compito aspetta però la nostra simpatica famiglia di supereroi: Lucius, sfuggito all'arresto, informa Bob ed Helen che un certo Winston Deavor, proprietario di un'agenzia di telecomunicazioni e grande fanatico dei supereroi, ha in serbo per loro una missione.

L'uomo vorrebbe far pubblicità ai supereroi mostrando ai comuni mortali ciò che loro accade durante le super battaglie col nemico di turno. Per fare ciò vorrebbe piazzare delle piccole telecamere sulle loro tute. Winston vorrebbe che i supereroi tornasseroad agire nella legalità in seguito alla morte dei suoi genitori che, una notte, chiamarono i Super (diventati nel frattempo illegali) ma non ottennero risposta, finendo con l'essere uccisi dai malviventi che entrarono nella loro casa.

Il progetto però prevede che sia Helen a cominciare, mentre Bob dovrà rimanere a casa a badare ai suoi figli, un compito che si rivelerà essere tutt'altro che semplice. Per scoprire come andrà a finire la storia e se finalmente i supereroi torneranno ad essere legali, vi invitiamo a gustarvi questa fantastica pellicola che, come abbiamo anticipato prima, è stata acclamata sia dal pubblico che dalla critica.

I personaggi

Bob Parr alias Mr. Incredible

HD Pixar Bob Parr alias Mr. Incredible

Uomo dall'incredibile forza e invulnerabilità fisica, in questo film dovrà badare ai suoi tre figli mentre la moglie Helen sarà impegnata nei panni di Elastigirl.

Helen Parr alias Elastigirl

Pixar Helen Parr è Elastigirl

Moglie di Bob e madre dei suoi tre figli, Helen Parr è la supereroina Elastigirl, che ha il potere di deformare il corpo a suo piacimento (allungandosi, attorcigliandosi, etc.). Nella pellicola sarà la testimonial di una campagna per il ritorno alla legalità dei supereroi.

Violetta Parr

HD Pixar Violetta Parr

Capace di diventare invisibile e di creare campi magnetici, Violetta Parr in questo film sarà finalmente più socievole e sicura di sé.

Flash Parr

HD Pixar Flash Parr

Ha 10 anni e il potere della supervelocità. In questo film sarà più responsabile e meno burlone.

Jack-Jack Parr

HD Pixar Jack-Jack Parr

Nel film ha soltanto due anni e la sua famiglia apprenderà quali sono i suoi superpoteri.

Lucius Best alias Siberius

HD Pixar Lucius Best alias Siberius

Siberius è uno dei migliori amici di Bob Parr ed un supereroe capace di modellare a suo piacimento il ghiaccio.

Edna Mode

HD Pixar Edna Mode

Edna è una donna bassina ma dal carattere deciso, nonché stilista dei supereroi per cui ha realizzato delle tute capace di contenere i loro poteri.

Winston Deavor

Pixar Winston Deavor

Onesto e ricchissimo imprenditore che vorrebbe far tornare ad essere legali i supereroi.

Evelyn Deavor

HD Pixar Evelyn Deavor

Sorella di Winston, è abilisissima con la tecnologia tanto da realizzare nuovi accessori per Elastigirl. Scopriremo che in realtà è la mente che si nasconde dietro L'ipnotizzaschermi, antagonista principale del film.

L'ipnotizzaschermi

HD Pixar L'ipnotizzaschermi

Criminale senza scrupoli, usa l'ipnosi per controllare la mente delle persone.

Il minatore

HD pixar Il Minatore

Antagonista secondario del film, già apparso nel finale del capitolo precedente.

I doppiatori italiani

Tra le new entry nei doppiatori italiani de Gli Incredibili 2 è sicuramente da segnalare quello dell'attrice Ambra Angiolini e dell'atleta italiana Bebe Vio.

Ecco tutti i nomi: