A Jason Momoa piacerebbe interpretare Wolverine (davvero tanto)

di Marcello Paolillo - 17/06/2019 10:15 | aggiornato 17/06/2019 10:20

Durante il Celebrity Fan Fest a San Antonio l'attore Jason Momoa ha confessato che amerebbe vestire i panni di Logan/Wolverine in un eventuale recast del personaggio Marvel.

Il pubblico dei cinecomic DC ha iniziato ad amare l'attore Jason Momoa nei panni di Aquaman dopo il debutto in Justice League (2017), per poi incontrarlo nuovamente nello standalone dedicato al difensore degli abissi diretto da James Wan (2018).

In attesa di rivederlo sul grande schermo nei panni di Arthur Curry con Aquaman 2 (la cui uscita è fissata per il mese di dicembre del 2022) Momoa ha reso noto che adorerebbe interpretare un altro ben noto personaggio dei fumetti americani, questa volta appartenente a casa Marvel.

Come riportato da SuperBroMovies (via CBR), durante il Celebrity Fan Fest a San Antonio lo corso 15 giugno - rispondendo alla domanda su quale personaggio del Marvel Cinematic Universe amerebbe interpretare - Momoa ha infatti rivelato senza troppi complimenti che il suo desiderio sarebbe quello di vestire i panni di Wolverine.

Jason Momoa said if he were to play any role in the MCU it would be WOLVERINE! #CelebrityFanFest pic.twitter.com/Q5B8W1OFNM — SuperBroMovies (@SuperBroMovies) June 15, 2019

Adorerei interpretare Wolverine… Hugh Jackman è stato fenomenale. Sono semplicemente cresciuto adorando Wolverine.

Al momento ancora non è noto chi vestirà i panni di Logan in un futuro reboot dei Marvel Studios, sebbene è davvero molto improbabile che la major decida di optare proprio per l'Aquaman di casa DC (a fronte anche degli incassi da capogiro della pellicola Warner Bros., in grado di superare agilmente il miliardo di dollari).

Va detto inoltre che al momento non vi sono piani per portare nuovamente sul grande schermo il mutante artigliato, sebbene i fan si siano scatenati lo scorso maggio con una (divertente) petizione online che chiedeva a gran voce l'attore Danny DeVito come nuovo Wolverine.

Il tutto senza dimenticare anche che il pubblico è in ogni caso ancora fortemente legato a Hugh Jackman, il leggendario interprete di Wolverine dal primo film dedicato agli X-Men (2000) sino al più recente Logan - The Wolverine (2017).

Voi chi vedreste bene nei panni del nuovo mutante artigliato per il grande schermo?