Aubrey Plaza lecca Stephen Colbert nella sua audizione da ridere per Catwoman

Aubrey Plaza vorrebbe decisamente interpretare Catwoman!

L'attrice americana Aubrey Plaza è stata ospite del programma americano The Late Show with Stephen Colbert, per presentare il film horror La bambola assassina nel quale interpreta il personaggio di Karen Barclay. In questa occasione, si è esibita in una simpatica finta audizione per interpretare Catwoman. Il personaggio dell'universo DC Comics di Batman dovrebbe, infatti, apparire nel prossimo film del Cavaliere Oscuro diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson e sembra che Plaza ne voglia fare parte.

Nel filmato, che potete vedere in testata a questo articolo dal minuto 6:50, il presentatore dello show dice di aver sentito che la sua ospite vorrebbe essere Catwoman nell'universo cinematografico DC e poi tira fuori quello che è un cerchietto con orecchie da gatto. Aubrey Plaza sta al gioco e lo indossa, simulando le reazioni di un gatto alle stimolazioni di Stephen Colbert, finendo per leccargli la faccia.

Un gesto che ricorda quello visto in Batman - Il ritorno (film del 1992 diretto da Tim Burton), che potete vedere nella clip qui sotto. In quella occasione, Catwoman era interpretata da Michelle Pfeiffer.

Durante l'intervista, Aubrey Plaza ammette la veridicità di quelle voci: l'attrice dice di aver risposto a delle domande specifiche di alcuni giornalisti, i quali le chiedevano quale supereroe avrebbe voluto essere. Inoltre, contrariamente alla maggior parte del pubblico, Plaza dice di aver amato il film Catwoman del 2004 con Halle Barry.

Plaza sarà protagonista della terza e ultima stagione della serie TV Legion, dal 3 luglio in prima assoluta su FOX, e al cinema con il film La bambola assassina dal 19 giugno 2019.

Vi piacerebbe vederla nei panni di Catwoman nel prossimo film di Batman?