Avengers: Endgame esce dalla top 10 (ma continua a macinare record al box office)

17/06/2019

Prima o poi doveva succedere: Avengers: Endgame perde la sua posizione nella top 10 nei week-end americani.

Ogni festa è un'ottima occasione per andare al cinema. Non fa eccezione la festa del papà, che negli Stati Uniti si celebra il 16 giugno contrariamente all'Italia dove si festeggia il 19 marzo. Un'opportunità per il film Marvel Studios Avengers: Endgame di avvicinarsi sempre di più ad Avatar, che è ancora il re indiscusso nella classifica dei film che hanno incassato di più a livello globale nella storia del cinema.

Grazie al week-end che si è concluso appunto con la festa del papà, la distanza si è assottigliata a 47 milioni di dollari, che comunque resta una cifra ragguardevole adesso che il 22esimo film del Marvel Cinematic Universe (MCU) è giunto al suo nono week-end (quello dal 14 al 16 giugno 2019) di programmazione negli Stati Uniti. Questo week-end è stato particolarmente significativo, poiché ha segnato l'uscita dalla top 10 degli incassi americani da parte di Avengers: Endgame, ora 11esimo. Precedentemente, il film dei fratelli Russo è stato tre volte primo, una volta secondo, due volte terzo, una volta sesto e una volta ottavo.

Questa è la classifica del week-end americano che va dal 14 al 16 giugno 2019 e che, quindi, comprende gli incassi per il giorno della festa del papà (tra parentesi la cifra in milioni di dollari incassati dal film di riferimento):

Nonostante Avengers: Endgame sia uscito dalla top 10, il film evento targato Marvel Studios ha raggiunto una nuova importante tappa nel suo 47esimo giorno di programmazione nei cinema americani.

Il sito Forbes riporta infatti che, raggiungendo la cifra di incasso di 825,825 milioni di dollari sul solo suolo americano, Avengers: Endgame ha superato Jurassic Park di Steven Spielberg, posizionandosi al 17esimo posto della classifica (che tiene conto dell'inflazione) dei film che hanno incassato di più nella storia americana. Il film Marvel Studios ha incassato, quindi, più di qualsiasi lungometraggio uscito nei cinema tra il 1989 e il 2019 a esclusione di Titanic del 1997, Avatar del 2009 e Star Wars: Il Risveglio della Forza del 2015. Inoltre, senza considerare i film che hanno goduto di una re-release (sono stati riproposti al cinema una seconda volta), Avengers: Endgame ha incassato più di qualsiasi altro film estivo, eccezione fatta per Lo Squalo del 1975, Star Wars del 1977 ed E.T. del 1982. Negli USA il periodo estivo, così come quello natalizio, è destinato ai blockbuster.

Tutti i numeri dell'ultimo film dei Vendicatori sono da considerarsi molto importanti per un mercato sempre più competitivo e che, spesso, ha vissuto momenti di crisi.

Fonte: CinemaBlend