Cara Delevingne conferma la sua relazione con Ashley Benson

La rottura tra Bradley Cooper e Irina Shayk sarebbe colpa di A Star is Born (ma non di Lady Gaga)

È una relazione di coppia diversa dalle altre, ci sono comprensione, supporto e comunicazione. Fanno cose normali, escono a prendere un caffè, portano fuori il cane, vanno al cinema. Amano stare in casa e rilassarsi. Sono molto dolci e vivono insieme. Fanno cose semplici, gesti carini l'una per l'altra e tutto viene naturalmente. Sono molto innamorate.

E! News ha riportato che le due star vivono insieme da qualche tempo e sono felici come non mai .

A post shared by Cara Delevingne (@caradelevingne) on Jun 14, 2019 at 6:01pm PDT

View this post on Instagram

Tuttavia, nessuna delle due aveva ancora pubblicamente commentato la storia. Ora Cara ha commentato il post con una sola parola, "pride" e ha aggiunto il tag al profilo della protagonista di Pretty Little Liars. Il video è brevissimo, si tratta si pochi fotogrammi in cui la modella dà un bacio appassionato alla sua ragazza , ufficializzando in tal modo la storia tra le due.

A post shared by Jamie Mizrahi (@sweetbabyjamie) on Mar 5, 2019 at 4:11am PST

View this post on Instagram

Ashley era presente alla Paris Fashion Week insieme a Cara e in quell'occasione lo stilista Jamie Mizrahi ha pubblicato online una foto delle due che si coccolano in auto.

A post shared by Ashley Benson (@ashleybenson) on Aug 10, 2018 at 6:38pm PDT

View this post on Instagram

Un altro elemento che ha spinto i fan a credere che Ashley e Cara fossero una coppia a tutti gli effetti è la catenina con le lettere A e C che la Benson indossa in un selfie postato su Instagram. I fan hanno immediatamente notato che sono le iniziali dei nomi delle ragazze.

