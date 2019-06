Grey's Anatomy, Ellen Pompeo: "Non volevo mettere in ombra Patrick Dempsey"

Lo show è basato su una serie di romanzi scritti dalla vera antropologa forense Kathy Reichs. Ogni episodio presenta un caso della settimana, ma c'è anche una trama generale e dei misteri che durano intere stagioni. Il cuore di Bones è il rapporto tra i due protagonisti. La Brennan, donna di scienza, sempre focalizzata sul trovare una spiegazione logica e razionale. Booth, il suo opposto, che tenta di aiutarla a capire meglio come funzionano le relazioni umane. Sono un duo perfetto... e non solo sul lavoro.

Temperance Brennan è un'antropologa forense. Le ossa sono la sua specialità. Seeley Booth è un agente dell'FBI. I due sono i protagonisti di Bones , una delle serie crime più longeve. La serie tornerà con le prime quattro stagioni, dal 19 al 29 giugno, sul canale 115 di SKY. Un'ottima occasione per una maratona della serie, per recuperarla attraverso questo omaggio.

