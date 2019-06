Gmail, 10 funzionalità nascoste che in pochi conoscono

Tecnologia

17/06/2019

Gmail è uno dei servizi Google più utilizzati in assoluto, ma forse non tutti sanno come sfruttare appieno le sue potenzialità. Dalla modalità offline alle email programmate, ecco tutti i segreti di Gmail.

Gmail, il client di posta elettronica di Google che ha recentemente festeggiato i quindici anni di attività (è stato lanciato l'1 aprile 2004), viene regolarmente aggiornato con nuove funzioni per migliorare l'esperienza d'uso. Disponibile anche nelle vesti di applicazione per smartphone e tablet, la piattaforma offre soluzioni per tutte le tipologie di utenti ma alcune funzionalità sembrano sconosciute ai più.

Senza indugiare ulteriormente, ecco le 10 più utili:

Ricerca con filtri

La barra di ricerca di Gmail permette di trovare risultati semplicemente digitando l'oggetto della mail, il destinatario o il mittente. Tuttavia, la versione desktop del client supporta anche una modalità di ricerca più dettagliata.

Cliccate sulla freccia che punta verso il basso - posizionata sul lato destro della barra di ricerca - per richiamare una sezione in cui è possibile inserire più parametri di ricerca, come dimensioni della mail, oggetto, parole contenute, intervallo di tempo, cartella di ricerca (tutti i messaggi, posta in arrivo, spam, speciali, posta inviata e così via).

Annullare l'invio di una email

Google sa che a tutti può capitare di inviare un'email per sbaglio (al destinatario sbagliato, incompleta o con errori di battitura, ad esempio) e ha quindi deciso di integrare nel suo client un valido alleato, il pulsante 'Annulla' accanto alla notifica 'Messaggio Inviato'.

Tramite le impostazioni della piattaforma è possibile impostare il periodo di annullamento dell'invio. Scegliete tra 5, 10, 20 e 30 secondi.

Modalità riservata

La modalità riservata (anche nota come Confidential Mode) permette di inviare email con una scadenza di 1 giorno, 1 settimana, 1 mese, 3 mesi o 5 anni. Le email così inviate non possono essere inoltrate, copiate, stampate e non consentono il download di contenuti. Come misura di sicurezza aggiuntiva, Gmail permette anche di impostare un passcode SMS necessario per la lettura dell'email ricevuta.

Tutti possono inviare una email in modalità riservata. Per attivare tale funzionalità basta cliccare sull'apposita icona del lucchetto posizionata accanto a quelle per allegare contenuti, inserire link, emoji e così via.

Posticipare una conversazione

La funzione Snooze, attivabile cliccando sull'icona dell'orologio situata nel menu in alto di ogni mail in entrata, permette di posticipare una conversazione a un preciso orario della giornata o a un giorno specifico sul calendario.

Lavorare offline

La modalità offline di Gmail consente l'interazione con le email (leggere, rispondere) anche in assenza di una connessione Internet ed è attivabile tramite le impostazioni. Gmail Offline può essere utilizzato solo su browser Chrome e non in incognito.

Invio programmato

Gmail (solo da alcuni mesi) permette di programmare l'invio di un'email, per la gioia di milioni di utenti. Nella schermata per la composizione, cliccate sull'icona della freccia che punta verso il basso posizionata accanto al pulsante "Invia" per richiamare l'opzione di pianificazione dell'invio. Google fornisce alcuni suggerimenti, ma è possibile scegliere data e ora in totale libertà.

Inviare allegati fino a 10GB

Gmail non consente l'invio di allegati che superano i 25MB di peso, ma c'è un modo per aggirare l'ostacolo.

Per inviare uno o più file fino ad un massimo di 10GB caricate questo/i su Google Drive e, durante la fase di composizione, inseriteli come allegati utilizzando l'apposito pulsante nel menu posto in basso.

Menu a portata di clic

Molte persone, per interagire con un messaggio di posta elettronica, aprono la conversazione alla ricerca dell'opzione desiderata. Esiste però un metodo molto più rapido per richiamare tutti gli strumenti d'interazione: clic con il tasto destro del mouse sull'anteprima della conversazione (o clic con due dita sul trackpad in caso di notebook).

Solleciti

Spesso ci si dimentica di rispondere alle email, ma per fortuna c'è Google. La funzione 'Solleciti', reperibile in Impostazioni, consente a Gmail di suggerire ai suoi utenti email a cui potrebbero aver dimenticato di rispondere, posizionandole in cima alla cartella della posta in arrivo. Discorso analogo per il follow-up, ovvero una funzione riguardante le email inviate a cui l'utente dovrebbe dare seguito.

Pulsanti azione nell'anteprima

Le anteprime delle singole conversazioni nascondono quattro pulsanti azione (solitamente quelli più utilizzati), ovvero 'Archivia', 'Elimina', 'Segna come da leggere' e 'Posticipa'. Per richiamarli e farli apparire sulla destra basta recatevi con il cursore sull'anteprima con cui si desidera interagire. Nulla di più immediato.