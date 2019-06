Il centro commerciale è allagato: la band suona il tema di Titanic [VIDEO]

CuriositàCinema

Il centro commerciale Plaza Patria a Zapopan Jalisco si è allagato improvvisamente, a causa di una pioggia torrenziale. La band ha iniziato a suonare il tema portante di Titanic.

È successo in Messico.

Il centro commerciale Plaza Patria a Zapopan Jalisco si è improvvisamente allagato, a causa di un diluvio torrenziale, con l’acqua che penetrava dal tetto e faceva piovere all’interno gocce e goccioloni. La band dell’ipermercato è stata pronta a reagire con ironia e ha improvvisato con gli strumenti la colonna sonora di Titanic, mentre i passanti fotografavano, filmavano e documentavano la scena su Twitter.

In uno dei video si vedono secchiate d’acqua piovere dal cielo, mentre una donna cerca di controllare la situazione con un secchio. Lo humor della band, che evidentemente conosce il detto “Se la vita ti dà dei limoni, fai la limonata”, ha esaltato i clienti del centro commerciale. In poco tempo il tam tam mediatico ha reso virale il video sui social. Le immagini hanno conquistato retweet e migliaia di cuori su Instagram.

Divertente anche l’ironia di alcuni utenti, che hanno commentato la prontezza di reazione.

Il Messico non conquista il mondo perché non vuole.

Ha spopolato anche l’immagine della donna che mette un cubo di ghiaccio in un bicchiere d’acqua.

Voglio essere ottimista come quella donna!

My Heart Will Go On è una delle canzoni pop più note della storia. Eseguirla sotto l’acqua, con un centro commerciale che, ironicamente, si trasforma in un Titanic post-impatto con l’icerberg, è stato il “twist” che nessuno si aspettava.

Complimenti ai musicisti!