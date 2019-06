Il mutante David di Legion contro Thanos, ne parla l'attore Dan Stevens

Stevens ha detto che sono stati tre anni intensi e spera che i fan apprezzino tutti gli sforzi fatti per l'ultima grandiosa stagione, che sarà su FOX a partire dal 3 luglio in prima TV assoluta.

Stevens dirà addio al personaggio di David Haller, uno dei mutanti più potenti della storia - che è anche schizofrenico e delirante - nella prossima terza e ultima stagione di Legion. Mentre la serie Agents of S.H.I.E.L.D. (attualmente in onda su FOX con la sua sesta stagione) ha una storia più classica nell'ambito dei supereroi, le serie Marvel di Netflix (Daredevil, Jessica Jones, The Punisher) sono scure, drammatiche e piene di sangue, Runaways e Cloak & Dagger sono drammi adolescenziali, Legion si distingue dagli altri show Marvel con la sua estetica audace e surreale.

Legion occupa un angolo molto strano dell'universo Marvel. Non pretendo di entrare in quell'arena [nell'ambito cinematografico] ma un piccolo e strano cameo potrebbe non fare alcun danno.

