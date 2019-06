In arrivo Jodie, lo spin-off sulla serie cult targata MTV Daria

AnimazioneTV News

di Davide Clerici - 17/06/2019 08:52 | aggiornato 17/06/2019 08:56

Daria, la serie cult che ha accompagnato gli spettatori di MTV dal 1997 al 2002, avrà a breve uno spin-off con protagonista uno dei personaggi secondari più apprezzati, Jodie.

13 condivisioni

"Tra poco… la sarcastica Daria", questo era l’annuncio che precedeva l’arrivo del cartone animato Daria su MTV dal 1997 al 2002.

Giovane liceale americana, dall’irriverente umorismo e con un cinico sguardo nei confronti della società che la circondava, Daria Morgendorffer era una mosca bianca in una società (quella americana di fine anni ’90 dipinta da Glenn Eichler e Susie Lewis Lynn) piena di nevrotici, di ossessionati dall’apparenza o di semplici stupidi.

MTV La serie completa di Daria

Certo non era fortunatamente la sola a salvarsi in questo affresco disastroso: c’erano anche la sua amica Jane, artista anticonvenzionale, e Jodie Landon con il suo ragazzo Mack.

E proprio Jodie Landon, brillante studentessa afroamericana, sarà la protagonista di uno spin-off intitolato, per l’appunto, Jodie.

Ad annunciarlo è la star della serie TV Black-ish Tracee Ellis Ross, che sarà produttrice esecutiva delo spin-off nonché doppiatrice della protagonista. Scritta da Grace Nkenge Edwards, la serie seguirà Jodie nella sua nuova vita lavorativa una volta uscita dal college (e non sono esclusi cammei di altri personaggi provenienti da Daria).

La scelta di Jodie per uno spin-off non deve sorprendere, infatti era uno dei personaggi secondari più apprezzati della serie. Inoltre non bisogna dimenticare che la stessa serie di Daria nasce come spin-off di un altro cartone storico di MTV, ovvero Beavis and Butt-head.

HD Getty Images L'attrice Tracee Ellis Ross

Ma la serie sarà destinata ad avere successo? I tentativi di MTV di riportare in auge le sue serie animate, in effetti, non hanno portato a grossi risultati. L’ottava stagione sui due inconcludenti Beavis e Butt-head realizzata nel 2011, ben quattordici anni dopo la settima, non ha riscosso il successo sperato e sono anni che si vocifera anche di una nuova serie di episodi di Celebrity Deathmatch senza che nulla di concreto appaia all’orizzonte.

MTV Jodie assieme a Daria in una scena della serie TV

Tuttavia Daria sembra godere di un maggiore charme da parte del pubblico nostalgico (forse perché i suoi personaggi godono di una maggiore profondità rispetto ai loro colleghi animati).

Insomma, se il canale YouTube ColegeHumor le ha dedicato un finto trailer live action in stile Wes Anderson un motivo ci sarà, non trovate?