Jason Momoa: lo speciale video per la festa del papà

Celebrity

di Giulia Greco - 17/06/2019 14:51 | aggiornato 17/06/2019 14:55

Jason Momoa e i figli Lola e Nakoa-Wolf hanno costruito insieme una Harley-Davidson in un video pubblicato in occasione della festa del papà.

1 condivisione

Se in Italia la festa del papà ricorre il 19 marzo, non è lo stesso in altri paesi del mondo. Negli Stati Uniti, per esempio, si festeggia la terza domenica di giugno. Così quest'anno le celebrazioni sono avvenute giorno 16.

Anche Jason Momoa ha festeggiato con i suoi figli, Lola Iolani e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha. In uno speciale video dedicato alla sua prole per il giorno del papà, la star di Aquaman e figli costruiscono insieme una Harley-Davidson, realizzando il sogno nel cassetto dell'attore.

Momoa ha detto a People che lui e la moglie Lisa Bonet tendono ad essere molto riservati riguardo la vita privata e i figli, ha raccontato di essersi sentito ispirato a creare questo video con i piccoli, anche se sua moglie era scettica a riguardo.

Mi diceva: 'Non ti permetterò di guidarla insieme ai bambini. Assolutamente no'. Io le proposto: 'E se costruissi un sidecar?'

Alla fine l'ha avuta vinta lui ed è riuscito a realizzare un desiderio che aveva da anni. Nel video, Jason Momoa lavora alla sua moto insieme ai bambini, facendoli divertire e giocare, insegnando loro come costruirla e come guidarla.

Per Momoa è stato importante avere i figli accanto mentre ce la metteva tutta per far sì che il suo sogno venisse esaudito. L'attore, infatti, cresciuto da una madre single, non ha potuto vivere da bambino momenti simili col proprio padre:

È molto importante per me essere in grado di farlo con i miei figli... io non sono cresciuto con queste cose. Mia mamma era una donna sola che mi ha insegnato molte, molte cose, ma non ho mai avuto una figura paterna con cui costruire auto.

HD Getty Images

Tuttavia, Momoa non è cresciuto in solitudine, ha avuto amici e altri familiari al proprio fianco.

Non avevo un padre, ma avevo amici e zii. Ho imparato molto da loro e ci siamo trasmessi tante cose l'un l'altro. Ho imparato tanto dai miei amici.

Proprio uno degli amici ha aiutato l'attore nella realizzazione della Harley-Davidson. Momoa ha in mente di regalarla a suo figlio Nakoa-Wolf, mentre per Lola è già pronta la sua prima moto, chiamata Mabel come la nonna dell'attore.

Jason l'ha definita una cimelio di famiglia, ma non sono solamente i beni materiali che vuole lasciare ai suoi bambini, ci sono soprattutto "immaginazione e creatività".

Spero che vedano come mi sto impegnando per realizzare i miei sogni e che loro ne costruiscano di nuovi.

Il messaggio che Momoa vuole lanciare ai suoi figli e alle generazioni più giovani è perseverare per raggiungere così i propri obiettivi.