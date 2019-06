L'inaspettato debutto di O.J. Simpson su Twitter è sempre più bizzarro

Celebrity American Crime Story

17/06/2019

L'ex attore e campione di footbal americano, assolto nel 'processo del secolo' ma condannato per rapina, sbarca su Twitter.

Nella settimana in cui si ricorda il venticinquesimo anniversario della morte di Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman (il 13 giugno 1994), l'ex attore e campione di footbal americano O.J. Simpson decide di fare il suo debutto sui social media, per la precisione su Twitter.

Il 71 enne coinvolto in quello che fu rinominato il 'processo del secolo' nel 1994 poiché accusato di aver assassinato la sua ex moglie Nicole Brown e l'amico Goldman (dal quale è stata tratta la serie su FoxCrime Il caso O.J. Simpson: American Crime Story), alla fine fu scagionato per mancanza di prove; nel 2008, poi, fu arrestato per rapina e rinchiuso per nove anni, fino a quando fu rilasciato nel 2017.

Ora 'The Juice' (come era soprannominato nei suoi anni d'oro quando indossava la maglia della squadra di football dei San Francisco 49ers.) inaspettatamente ha deciso di lanciarsi su Twitter aprendo l'account @TheRealOJ32, che attualmente vanta già più di mezzo milione di follower.

Thanks to all my new followers. Love learning how to use Twitter. pic.twitter.com/J4JnN59yKl — O.J. Simpson (@TheRealOJ32) June 16, 2019

Come ha riportato Deadline, nel suo primo tweet O.J. Simpson ha ringraziato tutti i suoi nuovi fan e follower, in piedi vicino al bordo di una piscina.

Ciao mondo di Twitter. Sapete, per anni la gente ha potuto dire tutto ciò che voleva su di me, senza dover rendere conto a nessuno. Ma ora posso rispondere e dire le cose come stanno. E, ancora più importante, posso parlare di tutto, in particolare il football sportivo e persino la politica.

In un altro video selfie, la leggenda del football, ha continuato esprimendo chiaramente che prossimamente si potranno leggere i suoi pensieri e le sue opinioni riguardo qualsiasi cosa.

Mentre l'avvocato Malcolm LaVergne ha confermato che l'account appartiene realmente a Simpson, il popolo del social è scatenato, come riporta The Daily Dot: dai fan di O.J. che lo accolgono e chiedono all'ex campione di football consigli, ad esempio, sull'acquisto di un paio di guanti o anche pareri riguardo Avengers: Endgame.

hey oj big fan, i was wondering what was your opinion on avengers end game — Hooverr (@Hooverr) June 16, 2019

Would you want to come guest on our podcast and set the record straight? People need to know the real OJ! :P — Matt Watson (@matthwatson) June 16, 2019

Fino ad arrivare dall'altra parte del popolo di internet che è pronto a giudicare, replicare ed ironizzare e che pare essere in maggioranza.

When OJ Simpson post his 1st Twitter video and ends it with’ “I got a lot of getting even to do.” pic.twitter.com/RHk5ZuTEHB — Pierre (@pwee31) June 15, 2019

omurder jmurder — max gamarra #RunItBack (@maxgamarra_) June 15, 2019

Molti hanno espresso anche il 'timore' che O.J. Simpson possa essere in agguato in qualsiasi momento, seguendo e retweettando chiunque e qualsiasi post.

"OJ Simpson liked your tweet"



pic.twitter.com/bPJAR6NsBt — Joey Langone (@JoeyLangone) June 15, 2019

Non manca chi, poi, vorrebbe seriamente parlare dell famoso caso di venticinque anni fa, argomento che non poteva essere evitato.

Spero che tu stia compiendo qualche progresso nell'identificazione dei veri assassini.

Proprio su questa affermazione, però, c'è chi ha risposto in maniera netta.

Progredisce [sull'identificazione dell'assassino della ex moglie e dell'amico n.d.r.] guardandosi allo specchio ogni mattina.

Quello dei social media è un mondo che può essere davvero difficile da gestire, soprattutto se ti chiami O.J. Simpson.