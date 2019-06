Lo smartphone Mi 9T e tutte le altre novità smart in arrivo da Xiaomi

Tecnologia

17/06/2019

Xiaomi porta sul mercato uno smartphone pronto a competere con i top di gamma Samsung e una serie di dispositivi smart che vanno dal nuovo Band per il fitness al monopattino elettrico.

Il prossimo 19 giugno arriverà in Italia l’ultimo smartphone di punta della serie Mi 9 di Xiaomi, il modello Mi 9T.

Si tratta del telefono conosciuto in patria come Redmi K20 e rimarcato per il territorio europeo come Mi 9T. Con questo smartphone Xiaomi vuole dare battaglia a tutti gli altri dispositivi di fascia media, proponendo tecnologie all'avanguardia a un prezzo davvero contenuto.

Xiaomi Mi 9T è infatti dotato di piattaforma mobile Qualcomm SnapdragonTM 730, un display full screen da 6,39 pollici, una pop up selfie camera da 20MP e una tripla fotocamera posteriore con AI da 48MP. Il tutto offerto al prezzo di 329,9 Euro su cui, grazie alla promo lancio, sarà possibile risparmiare ben 100 Euro. Acquistando lo smartphone entro le prime 24 ore sul sito ufficiale mi.com o su amazon.it sarà quindi possibile portarsi a casa questo gioiello a soli 299,9€.

Il Mi 9T va infatti a "colpire direttamente" Samsung Galaxy A80, con un hardware molto simile a quello dello smartphone Samsung, ma venduto a meno della metà del prezzo.

Non solo smartphone, in arrivo anche nuovi prodotti smart di Xiaomi

Tra i nuovi arrivi in casa Xiaomi però ci sono anche tanti altri dispositivi Ecosystem smart legati all'internet delle cose (Internet of Things).

Il Mi Smart Band 4, apre una nuova generazione di dispositivi smart wearable con uno schermo del 40% più grande rispetto al suo predecessore.

Per chi ama girare in piena mobilità è invece in arrivo Mi Electric Scooter Pro, il monopattino elettrico che con questa versione aggiornata trasforma i semplici led in uno schermo lcd e aumenta l'autonomia della batteria che ora permette di raggiungere fino a 45 km con un sola carica, ben 15 km in più della versione base.

Infine è in arrivo anche il Mi True Wireless Earphones, le cuffiette bluetooth che riprendono lo stile delle Airpods di Apple ma aggiungono diverse migliorie tecniche come la porta di ricarica veloce Type-C e la riduzione attiva del rumore.