TV NewsCinemaCelebrityCuriosità

di Alessandro Zoppo - 17/06/2019 16:11 | aggiornato 17/06/2019 16:15

Una foto della Nasa, scattata dalla fotocamera HiRise montata sul Mars Reconnaissance Orbiter, ha scovato il simbolo di Star Trek scolpito sulle ex dune di Marte: la scoperta ha scatenato un "flame social" tra William Shatner e l'account di Star Wars.

0 condivisioni

Si è scatenata un'autentica sfida a colpi di tweet tra fan (e attori) di Star Trek e Star Wars. Un po' come se l'Enterprise incontrasse la Morte Nera. Protagonista di questo "flame" è nientepopodimeno che William Shatner, il celebre capitano Kirk della serie TV creata da Gene Roddenberry.

Tutto è nato quando la Nasa ha reso pubblica una foto davvero particolare arrivata dalla sonda spaziale Mars Reconnaissance Orbiter: l'immagine ritrae un'impronta simile al logo della Flotta Stellare di Star Trek sulla superficie di Marte.

Caption Spotlight (12 Jun 2019): Dune Footprints in Hellas



Enterprising viewers will make the discovery that these features look conspicuously like a famous logo.



More: https://t.co/CAq5xBbDwf



NASA/JPL/University of Arizona#Mars #science pic.twitter.com/N5MfKQPiYt — HiRISE (NASA) (@HiRISE) June 12, 2019

Un team di ricerca dell'Università dell'Arizona ha rilevato questo curioso logo a Hellas Planitia, una regione a sud-est di Marte. Come si legge sul sito ufficiale di HiRise (il sito dell'università che pubblica le immagini in alta risoluzione ottenute dalla fotocamera HiRise a bordo dell'MRO), questa singolare simbolo è "il risultato di una complessa storia di dune, lava e vento".

Molto tempo fa, Hellas Planitia era caratterizzata da grandi dune a forma di mezzaluna (barcane) finché, ad un certo punto, c'è stata un'eruzione. La lava scorreva sopra la pianura e intorno alle dune, ma non sopra di esse. Quando la lava si è solidificata, queste dune sono diventate col tempo delle isole: con il lavoro del vento che continuava a soffiare, i cumuli di sabbia che formavano le dune sono stati portati via, lasciando queste 'impronte' nella pianura lavica. Queste sagome sono chiamate anche 'calchi dunali' e registrano la presenza di dune circondate da lava.

HD NASA/JPL/University of Arizona L'impronta simile al logo della Flotta Stellare di Star Trek su Marte

La somiglianza con il famoso logo di Star Trek è soltanto una coincidenza, precisano i ricercatori dell'Arizona. Tuttavia il post in cui HiRISE ha condiviso quest'impronta così simile al simbolo della Flotta Stellare, è diventato subito virale sui social. Tra le tante persone che hanno commentato lo scatto, è arrivato anche William Shatner. "Hey Star Wars! Volete muovervi con la vostra feccia Ribelle? Vi abbiamo battuto!": questo l'ironico cinguettio del capitano Kirk.

Hey @starwars! Will you hurry up your Rebel Scums? 🙄 We beat you! 😉😝👇🏻 https://t.co/b53KxKlAlj — William Shatner (@WilliamShatner) June 13, 2019

L'account ufficiale di Star Wars non si è tirato indietro e poco dopo ha risposto per le rime. "Siamo in una galassia 'lontana lontana' da quel piccolo pianeta rosso", ha scritto il social media manager della saga di George Lucas. Un tweet accompagnato da una iconica gif di Han Solo.

We’re ‘far far away’ from that tiny red planet. pic.twitter.com/pdZlJehflS — Star Wars (@starwars) June 13, 2019

Il flame spaziale non è finito qui. Mark Hamill, l'immortale Luke Skywalker del franchise, ha voluto dire la sua. "A me sembra un boomerang. #Meh", il derisorio cinguettio di Hamill. Shatner non si è sottratto al botta e risposta e ha replicato così: "Non essere geloso, Mark". Hamill non ha voluto incassare il colpo e ha precisato che quell'impronta marziana gli ricorda più una brioche, di quelle "buone con la gelatina", alludendo con il doppio senso del termine "jelly" alla presunta gelosia di questo primato. Il tutto accompagnato dall'hashtag #LiveLongAndUnfollowMe.

Actually- it looks more like a crescent roll, which are yummy with jelly! 😋#LiveLongAndUnfollowMe https://t.co/TR4LTNVXMV — Mark Hamill (@HamillHimself) June 15, 2019

In effetti, delle tante saghe di fantascienza nate in questi anni, soltanto Star Trek e Star Wars hanno oltrepassato la soglia del Terzo Millennio. Il primato di franchise più amato se lo giocano anche a colpi di tweet. Voi da che parte state?