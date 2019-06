PlayStation Plus, i possibili giochi gratuiti di luglio 2019 su PS4

Videogames

di Andrea Guerriero - 17/06/2019 15:16

In attesa dell'annuncio ufficiale di Sony, in rete spuntano le prime ipotesi sui titoli che saranno inclusi nella Instant Game Collection di luglio.

La Console War tra PlayStation 4 e Xbox One si combatte ormai anche sul piano dei servizi.

Sempre più completi e seducenti, streaming, pass stagionali e abbonamenti assortiti caratterizzano il profilo del gaming moderno, così come l'offerta ludica dei due colossi Sony e Microsoft per l'attuale generazione. Tra questi, anche gli acclamati Games With Gold e Instant Game Collection, vale a dire quella selezione di giochi che le due compagnie regalano ogni mese a tutti gli abbonati a Xbox LIVE Gold e PlayStation Plus.

E se è vero che siamo ormai a metà giugno e un po' tutti si stanno godendo le fantastiche opere poligonali messe sul piatto da Sony per la sua PlayStation 4 - ci riferiamo a Borderlands: The Handsome Collection e Sonic Mania -, allo stesso modo è naturale che la community di appassionati si interroghi già su cosa ci riserverà il futuro. E in particolare dal fronte giapponese.

PlayStation Plus di luglio 2019: quali saranno i giochi PS4 gratis?

La domanda, allora, è sempre la stessa: quali saranno i videogiochi gratis per PS4 di luglio 2019?

Per il momento, nulla è trapelato dai piani alti della "grande S", ma è possibile lanciarsi nel fiume di speculazioni e previsioni che stanno affollando la rete nelle ultime ore. In particolare, è il sito playcrazygames ad impugnare la sfera di cristallo virtuale.

Tra i titoli più accreditati, c'è ad esempio Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Il gioco a marchio Ubisoft è già stato protagonista di diverse promozioni e weekend di gioco gratuiti, dunque non stupirebbe la sua inclusione nel Plus. L'annuncio del nuovo capitolo, quel Ghost Recon Blackpoint in uscita il prossimo 4 ottobre, potrebbe poi essere un ulteriore incentivo per far conoscere la saga a più gamer possibili.

La seconda ipotesi punta invece su Shenmue 1 & 2, raccolta in alta definizione dei primi due episodi del franchise ideato da Yu Suzuki. Il ragionamento è lo stesso, il debutto di Shenmue 3 a novembre potrebbe spingere Sony ad includere i prequel nel PlayStation Plus di luglio 2019, considerando pure il recente arrivo dei due capolavori su Xbox Game Pass dell'azienda rivale. In fondo, la stessa operazione è stata fatta questo mese con Borderlands: The Handsome Collection.

Non mancano neppure teorie per una manciata di giochi indipendenti particolarmente apprezzati da pubblico e critica. Sempre playcrazygames punta, tra le varie speculazioni, su uno tra Dead Cells, The Messenger e Celeste. Tutti di pregevole fattura.

E voi, quali videogiochi vorreste veder approdare gratuitamente a luglio sul PlayStation Plus di PS4? Ricordiamo che l'annuncio uffciale verrà effettuato alle 17:30 di mercoledì 26 giugno, mentre i giochi verranno resi disponibili al download nel corso della giornata di martedì 2 luglio.