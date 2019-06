TV News Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana

di Chiara Poli - 17/06/2019 17:00 | aggiornato 17/06/2019 17:07

La serie più irriverente della TV italiana sta per tornare: Romolo + Giuly torna a settembre su FOX, con i 10 episodi della seconda stagione. Ecco i dettagli.

Stanno per tornare. Sono attualmente in corso le riprese della seconda stagione di Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana. E chi meglio di Romolo Montacchi (Alessandro D'Ambrosi) e Giangi Pederzoli (Niccolò Senni) per presentarcela? Il grande amore proibito e il promesso sposo di Giuly Copulati (Beatrice Arnera) sono di nuovo pronti a sfidarsi in un crescendo di tensione.

Fra battute e frecciate, questo primo teaser restituisce alla perfezione il clima della serie italiana di FOX: due mondi a confronto continuano a contendersi il cuore di Giuly... E quello degli italiani.

I nuovi episodi arriveranno a settembre su FOX, per raccontarci il seguito di una storia che ci aveva lasciato, al finale di stagione, in una situazione a dir poco catastrofica. E dopo il ruolo interpretato dal mitico Giorgio Mastrota, è in arrivo un'altra guest star dal panorama televisivo italiano: Carlo Conti.

Il presentatore interpreterà se stesso, proprio come il collega Mastrota, che riprenderà il ruolo del perfido teleimbonitore.

Ma cosa succederà? Scopriamolo insieme!

La trama della stagione 2

Dopo l'esplosione del Vesuvio, pronto a riversare rifiuti sull'intera nazione, Roma finisce per cadere preda dell'alleanza milanese-napoletana, come da piano stabilito da Don Alfonso (Fortunato Cerlino) e Mastrota. Sfruttando a suo vantaggio il caos che il Vesuvio ha scatenato in tutto il Paese, l'Alleanza allunga le mani sulla città eterna e divide l'Italia in due, con un governo federalista.

Ora Romolo e Giuly, insieme ai loro promessi sposi scelti dalle famiglie Giangi e Deborah (Ludovica Martini), si trovano in pericolo e dovranno cercare di sfuggire alle grinfie dell'Alleanza, nascondendosi da Don Alfonso e Giorgio Mastrota...

I nuovi episodi

Naturalmente, nei nuovi 10 episodi da 30' l'uno della seconda stagione, ritroveremo anche tutti gli altri personaggi che abbiamo imparato a conoscere e amare nella prima: la mamma di Romolo (Lidia Vitale) e di Giuly (Michela Andreozzi), il padre di Giangi, interpretato da Francesco Pannofino, gli amici di Romolo David Pietroni e Matteo Nicoletta e naturalmente Arfio Montacchi (Federico Pacifici) e l'immancabile mammà (Nunzia Schiano), la mamma di Don Alfonso.

Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana è prodotta da Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa e da Zerosix Productions per Fox Networks Group Italy.

Creata da Giulio Carrieri, Alessandro D’Ambrosi e Michele Bertini Malgarini, la stagione 2 è scritta da Giulio Carrieri e Flavio Nuccitelli.

La regia principale è firmata da Michele Bertini Malgarini, mentre la regia della Seconda Unità è di Giulio Magnolia.

Siete pronti per la nuova battaglia? La seconda stagione di Romolo e Giuly vi aspetta a settembre su FOX