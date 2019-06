The Big Bang Theory, il set sarà incluso nel tour ai Warner Bros. Studio di Hollywood

Per dodici stagioni e 279 episodi, il cast e la troupe di The Big Bang Theory hanno trovato la loro casa su questi set sul palco 25 degli studi Warner Bros. Chuck Lorre, co-creatore e produttore esecutivo di The Big Bang Theory, ha detto: "Siamo entusiasti che l'appartamento 4A e altri locali di The Big Bang Theory ricorderanno ai visitatori tutte le risate che hanno avuto luogo nel nostro spettacolo".

