Todd Phillips conferma un rating R per il suo Joker

17/06/2019

È ufficiale: Joker, il nuovo film di Todd Phillips, avrà un rating R e sarà vietato ai minori. Lo ha confermato il regista Todd Phillips, che si prepara a raccontare la storia del comico e supercriminale.

I fan del DCEU non vedono l’ora di scoprire nelle sale Joker, la nuova storia del supercriminale e leggendario nemico di Batman. Todd Phillips ha creato una sorta di ritratto chiaroscurale, un thriller psicologico che scaverà nell’anima di Arthur, un comico fallito che arriverà a intraprendere la strada del male. Il film arriverà il 3 ottobre 2019 nelle sale italiane e il regista ha confermato, come riporta SlashFilm, che avrà rating R, ovvero sarà vietato ai minori.

Todd Phillips ha condiviso su Instagram uno scatto con un nuovo look di Joaquin Phoenix con un trucco bianco sul viso. Il personaggio è posizionato in mezzo a una serie di specchi.

Non sappiamo se siamo di fronte ad Arthur Fleck che si sta preparando per uno dei suoi abituali lavori da clown o se è Arthur nei panni di Joker.

Sotto alla foto, in risposta al commento di un fan, Phillips ha dichiarato ufficialmente che il film avrà un rating R. La figura del Joker si unisce così a una schiera di supereroi riscritti dalla contemporaneità e incorporati in generi cinematografici sempre più fluidi, pronti a esplorare le sfaccettature dei protagonisti in chiavi sempre più ricercate. È stato il caso di Deadpool, di Logan e anche Birds of Prey, il cinecomic in arrivo sull’emancipazione di Harley Quinn, sarà vietato ai minori per espresso volere della produttrice e protagonista Margot Robbie.

Tra gli altri film tratti da fumetti che sono stati bollati con un rating R possiamo citare Sin City o V per Vendetta.

Tempo fa stato divulgato il teaser del film sul Joker, che promette criminalità e risvolti psicolgici, approfondendo la storia di un uomo qualunque, infelice e frustrato, che diventa la nemesi di Batman.

Il film cast, oltre al protagonista Phoenix, comprende anche Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brian Tyree Henry, Bill Camp e Marc Maron.

Joaquin Phoenix aveva descritto a Collider il fascino dei personaggi.

Penso che, al di là dell'eccitazione data da questi film e della loro dimensione, abbiamo questi personaggi incredibili che decidono di lottare della vita reale. A volte ciò avviene alla luce del sole, altre volte no, quindi ho sempre pensato che ci fossero personaggi nei fumetti davvero interessanti in tal senso e che meritavano l'opportunità di essere studiati. Credo sia la cosa che abbia convinto Todd ad approcciarsi al progetto.

