Veronica Mars: il nuovo trailer del revival

17/06/2019

Il nuovo trailer del revival di Veronica Mars ci riporta a Neptune. La città ha bisogno di Veronica... e Veronica ha bisogno di risolvere misteri.

Hulu ha rilasciato il nuovo trailer del revival di Veronica Mars. La giovane detective, interpretata da Kristen Bell, tornerà con nuovi misteri da risolvere il 26 luglio negli Stati Uniti. Nei nuovi episodi vedremo Veronica tornare a Neptune, la cittadina in cui è cresciuta.

Neptune ha bisogno di Veronica e Veronica ha bisogno di Neptune. Un nuovo mistero è al centro della scena: alcuni studenti in vacanza per lo spring break vengono assassinati, questo porta i genitori delle vittime a volere delle risposte, risposte che solo la Mars Investigation può dare. Nel trailer vediamo che Veronica non è cambiata affatto: è sempre sarcastica, sagace... ed ha l'incredibile talento di cacciarsi nei guai.

HD Hulu Veronica e Logan in un'immagine dal revival di Veronica Mars

Il revival sarà composto da 8 episodi e vedrà il ritorno della maggior parte del cast principale, tra cui: Kristen Bell, Enrico Colatoni, Jason Dohring, Percy Daggs III, David Starzyk e Francis Capra. Lo show avrà tematiche più adulte. Le prime tre stagioni, infatti, sono andate in onda prima su UPN e poi su The CW (nato dalla fusione di The WB e UPN) e avevano come protagonista una Veronica adolescente.

Secondo Kristen Bell, questo revival cambierà le carte in tavola, sconvolgendo i fan. L'attrice aveva detto:

Sarà una stagione controversa, lasciate che ve lo dica. Non vedo l'ora che le persone la vedano e credo che resterò fuori da internet una volta che uscirà. Ci sono delle cose che succedono che susciteranno delle forti reazioni nelle persone.

Voi siete pronti a ritrovare Veronica, Logan e tutti gli altri? Cosa ne pensate del nuovo trailer del revival?

