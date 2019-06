Weathering with You, il nuovo film del regista di Your Name arriva in Italia al cinema

AnimazioneCinema

di Silvio Mazzitelli - 17/06/2019 09:20 | aggiornato 17/06/2019 09:25

Il nuovo film di Makoto Shinkai, regista del famoso Your Name, arriverà anche nei cinema italiani.

0 condivisioni

Dynit ha annunciato l'arrivo del nuovo film d'animazione Weathering With You (in originale chiamato Tenki no Ko) di Makoto Shinkai, regista che ha ottenuto un grande successo internazionale grazie a Your Name, pellicola uscita nel 2016.

Il film uscirà nelle sale giapponesi il 19 luglio 2019, mentre Dynit ha confermato l'arrivo al cinema anche nel nostro paese, al momento però non sono ancora chiare le tempistiche e se la proiezione sarà di forma normale oppure un evento speciale da pochi giorni come era stato per Your Name.

Il film è scritto e diretto da Makoto Shinkai, mentre alle animazioni troviamo Atsuhi Tamura (Gundam The Origin). Al character design troviamo ancora una volta Masayoshi Tanaka che aveva già svolto il compito con Your Name.

Dynit ha svelato anche la sinossi ufficiale del film che vi riportiamo:

Durante l'estate del suo primo anno al liceo, Hodaka fugge dalla sua piccola e remota isola natale per andare nella grande metropoli di Tokyo. Giunto nella grande città il ragazzo si rende conto di dover affrontare i propri limiti sia finanziari che personali. Il tempo è insolitamente cupo e piovoso, quasi a suggerire il futuro che lo attende. Un giorno però, Hodaka incontra Hina ad un angolo di strada affollato di gente. Quest'incontro cambierà improvvisamente la vita del giovane, soprattutto dopo aver scoperto che la ragazza è dotata di un'abilità strana e meravigliosa: il potere di fermare la pioggia e far risplendere il sole...

Nella versione giapponese i due protagonisti verranno doppiati da Kotaro Daigo (Hodaka) e da Nana Mori (Hina), mentre il tema musicale del film sarà "Ai ni Deikiru Koto wa Mada Aru Kai" della band chiamata RADWIMPS. La produzione sarà affidata ancora una volta a CoMix Wave Films.

HD CoMix Wave Films

Makoto Shinkai è uno dei registi d'animazione ormai più amati del Giappone; la sua carriera al cinema è iniziata nel 2004 con il film Oltre le nuvole, il luogo promessoci, per poi ottenere un grande successo in patria con 5cm al secondo nel 2007. La popolarità su scala mondiale è arrivata però con il film Your Name, uscito nel 2016 in Giappone e poi portato nel resto del mondo, tanto da diventare il quarto film più visto nel paese nipponico in generale e il film d'animazione giapponese con i maggiori incassi al mondo con oltre 350 milioni di dollari.

Cosa ne pensate del nuovo film diretto da Shinkai dopo il grande successo di Your Name, siete curiosi di vederlo al cinema?

Fonte: Dynit