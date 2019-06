Age of Samurai: il 'Game of Thrones' sulle guerre del Giappone feudale uscirà quest'anno

TV News

di Matteo Tontini - 18/06/2019 14:45 | aggiornato 18/06/2019 14:49

La battaglia per la restaurazione dell'impero giapponese sta per arrivare sul piccolo schermo.

1 condivisione

Chi è interessato alla storia del Giappone avrà probabilmente a cuore i samurai, figure nate verso la fine del 900 d.C.: abili guerrieri votati al rispetto di un preciso codice d'onore, il bushidō, raggiunsero l'apice del potere durante il periodo Edo (1600-1868) e, oggi, dopo essere stati protagonisti di libri, film e videogiochi, si preparano a raggiungere il piccolo schermo con una nuova serie TV.

Age of Samurai: Battle for Japan (questo il nome dello show) sarà per l'esattezza un docu-drama ambientato nel Giappone feudale, descritto come un vero e proprio Game of Thrones nipponico. Sarà distribuito da Netflix ed esplorerà i regni belligeranti del Giappone di quell'epoca, in cui i daimyō (i signori della guerra) si sono dati battaglia per riunificare l'arcipelago sotto un'unica bandiera.

In particolare, la storia sarà incentrata su Date Masamune, famoso daimyō noto come il "drago con un occhio solo" che combatté a fianco dei tre padri fondatori del Giappone. Divenne celebre per essersi strappato da solo un occhio, quand'era ancora un ragazzino, per evitare che il vaiolo lo infettasse; inoltre uccise suo fratello minore per assicurarsi di succedere al padre e unificò gran parte del Giappone settentrionale sotto il suo controllo.

Altra caratteristica di Masamune fu il suo rapporto con i missionari cristiani e i commercianti stranieri giunti nel Sol Levante, a cui non fu per nulla ostile. Secondo quanto riportato da Deadline, la serie "porterà su schermo un cast di personaggi intenti in un'epica lotta, attraverso un dramma stilizzato che renderà omaggio al noir delle graphic novel e dell'arte giapponese". Age of Samurai: Battle for Japan dovrebbe essere disponibile entro la fine dell'anno sulla piattaforma streaming e le riprese sarebbero attualmente in corso.

Dunque, questa nuova serie TV riuscirà a conquistare i cuori dei fan di GoT?