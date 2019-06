Amityville 1974: il prequel horror è in arrivo

Cinema

di Simona Vitale - 18/06/2019

Cominceranno tra qualche mese le riprese di Amityville 1974, prequel di Amityville Horror del 1979, film cult ispirato ai veri omicidi che ebbero luogo nella casa infestata di 112 Ocean Avenue, a Long Island, USA.

Buone notizie per i grandi appassionati di film horror.

Wonderfilm Media Corporation ha annunciato la realizzazione del film Amityville 1974, le cui riprese cominceranno a novembre 2019. La pellicola racconterà la storia vera degli efferati omicidi che sono poi diventati la base per il bestseller di Jay Anson del 1977, Amityville Horror, e i numerosi film che da esso hanno in qualche modo tratto ispirazione.

Il romanzo di Anson è stato adattato per il grande schermo in un film dal titolo omonimo (con James Brolin e Margot Kidder, diretto da Stuart Rosenberg) uscito nell'estate del 1979 e diventato un vero e proprio cult di genere. La pellicola, che ottenne un incredibile successo commerciale ma fu inizialmente bocciata dalla critica cinematografica, racconta di oscure forze soprannaturali che infestavano una casa in un villaggio costiero di Long Island, New York, chiamato Amityville.

Il film del 1979 ha avuto due reboot (il primo nel 2005, il secondo nel 2017), ma nel corso degli anni più di 20 altre produzioni (sia al cinema che in TV) hanno tratto ispirazione dai fatti realmente accaduti ad Amityville o usato comunque il nome della località.

Amityville 1974 sarà diretto da Casey La Scala (The Remaining).

Verremo proiettati indietro nel tempo, analizzando da vicino i terribili omicidi dallo sfondo soprannaturale che hanno rappresentato la base per la nascita della leggenda che aleggia intorno alla casa infestata più famosa degli Stati Uniti. Nel novembre del 1974, Ronald DeFeo Jr. sparò a tutti e sei i membri della sua famiglia, portando a compimento una strage che assunse toni ancor più inquietanti un anno dopo, quando una famiglia acquistò la famigerata proprietà e vi visse per 28 giorni: un arco di tempo di sole quattro settimane che divenne la storia principale del romanzo di Anson e dei suoi tre adattamenti per il grande schermo.

LaScala ha dichiarato:

Questa è una storia che prende il suo punto di partenza dai fatti reali che circondano la tragedia di DeFeo, ma si concentra anche sul dramma umano che ha avuto luogo all'interno di una famiglia mentre erano implacabilmente inseguiti da un male a dir poco terrificante.

Pocket Star

Jeff Bowler, socio fondatore di Wonderfilm Media, e Shaun Redick (Scappa - Get Out) saranno i produttori della pellicola insieme a Todd Garner (Tag). Bret Saxon e Yvette Yates lavoreranno, invece, come produttori esecutivi. Bowler ha fatto sapere:

Siamo oltremodo entusiasti di presentare Amityville 1974. Casey ha una visione davvero unica e terrificante per il franchise e il pubblico vivrà l'orrore come mai prima grazie a questo film.

Le premesse per un film horror a dir poco spaventoso sembrano così esserci tutte. Non ci resta che aspettare per avere nuove informazioni ufficiali sul film e su coloro che verranno scelti per interpretarlo.

Via: Deadline