Arrivano le sneakers ufficiali ispirate a Gundam e ai suoi Mobile Suit

di Silvio Mazzitelli - 18/06/2019 15:21 | aggiornato 18/06/2019 15:23

Diverse paia di scarpe con colorazioni e design che ricordano i famosi robot famosi in tutto il mondo.

Gundam in Giappone è quasi al livello di una religione, per quanto riguarda fan e popolarità. La famosa serie, creata da Yoshiyuki Tomino in collaborazione con Sunrise nel 1979, prosegue ancora oggi, a distanza di 40 anni con nuove serie animate, film e ovviamente tutto il merchandise possibile e immaginabile.

Non è la prima volta che il design caratteristico dei famosi Mobile Suit viene translato in un paio di sneakers. Questa volta il marchio Gundam ha deciso di collaborare con l'azienda cinese Company 361 per creare delle scarpe dal design caratteristico dei robottoni giapponesi.

La lineup completa del nuovo set di scarpe costerà intorno ai 60-70 dollari. Al momento sono state realizzate sei paia di scarpe, anche se per adesso i modelli unici sono solo quattro, mentre i rimanenti due sono dei modelli con uno schema di colori differente.

Per i fan più esigenti esiste anche una collector's edition, contenuta in un box davvero ben realizzato e che ricorda il design metallico dei robot giapponesi di Sunrise. Tra i gadget presenti nella confezione possiamo trovare una maglietta e un modellino da costruire del Gundam RX-78, i famosi Gunpla divenuti oggetti di collezionismo per i fan non solo giapponesi, ma anche per quelli internazionali.

Quest'anno si festeggeranno i 40 anni dalla prima messa in onda della serie animata, e siamo sicuri che presto arriveranno ulteriori sorprese per quanto riguarda l'universo in continua espansione di Gundam, magari a breve verrà annunciato un nuovo anime, dato che l'ultimo andato in onda è Mobile Suit Gundam: Iron Blooded Orphan, serie conclusa nel 2017.

Cosa ne pensate delle sneakers di Gundam, che modello vi piacerebbe avere tra questi?

