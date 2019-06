Tecnologia

di Simone Alvaro Segatori - 18/06/2019 16:51 | aggiornato 18/06/2019 16:55

Siete pigri e non riuscite mai a svegliarvi? Il vostro cibo preferito sono le unghie? Avete provato di tutto per smettere di fumare? Questo bracciale ideato da Pavlok promette di curarvi con una scossa elettrica!

1 condivisione

Da oggi per aiutare la vostra forza di volontà vi basta darvi una scossa elettrica con l'elegante bracciale di Pavlok che sta spopolando su Amazon, studiato per agire da deterrente ai vizi della vita quotidiana.

Molto simile a uno dei collari shock, usati dagli addestratori per i cani disobbedienti, il bracciale Pavlok darà a chi lo indossa una scossa da 350 volt ogni volta che ci si lascia tentare da un vizio.

State provando a smettere di fumare? Volete mettervi a dieta ma le patatine fritte sono irresistibili? Volete smettere di guardare compulsivamente il telefono? Per questi e tanti altri problemi gli ingegneri della Behavioral Technology di Salt Lake City, nello Utah, hanno ideato il braccialetto shock Pavlok sperando che riesca a farvi perdere l'abitudine. La scossa è simile a quel piccolo shock elettrostatico che si prenderebbe toccando una maniglia di ferro dopo aver strofinato la mano su un maglione.

Il braccialetto costa circa 200 dollari su Amazon.com, e fornisce una scossa a comando. Secondo i ricercatori, punire se stessi fa diminuire l'abitudine che si vuole correggere entro 3-5 giorni. Se però la disciplina di base viene a mancare potete anche impostare il bracciale per punirvi automaticamente, ad esempio per svegliarvi a un orario prestabilito se la sveglia fallisse nel suo compito. Inoltre, potrete anche delegare il compito di fare da boia a un amico o un familiare che sarà tenuto a punirvi ogni volta che cadrete nel vizio. Per farlo basta scaricare l'app Pavlok e inviare una scossa al profilo registrato sul vostro bracciale.

HD Pavlok

I creatori di Pavlok affermano che il loro prodotto - lanciato nell'ormai lontano 2012, ma che sta avendo molto successo tanto che è già arrivato alla seconda versione - aiuta ad addestrare il cervello ad associare la sensazione spiacevole al vizio da correggere. Un po' quello che faceva Ivan Pavlov all'inizio del Novecento con il cane e la campanella. I suoi studi sul comportamento lo portarono a dimostrare il funzionamento del riflesso condizionato: un cane abituato per diverso tempo ad associare il suono di una campanella all'arrivo di una ciotola di cibo, arriverà a salivare anche se a un certo punto sentirà solo una campanella senza ricevere cibo. Al contrario sul sito di Pavlok è possibile leggere

La terapia dell'avversione è il condizionamento pavloviano - associa l'abitudine che vuoi fermare, con uno stimolo negativo (come lo shock di Pavlok) per un periodo di tempo di alcuni giorni di fila. Rapidamente, il cervello impara ad associare i due stimoli insieme e smette di associare l'abitudine a qualcosa di gradevole.

Maneesh Sethi di Pavlok afferma inoltre che che lo shock non sarà per niente debilitante, ma fornirà un punto da cui cominciare per smettere:

C'è del vero potere nell'usare un po' di dolore per aiutarti a rompere le tue cattive abitudini.

Sethi racconta che l'ispirazione per creare il Pavlok gli è venuta dopo aver avuto un lungo periodo di dipendenza dai social media.

Ho sofferto di ADHD e mi sono trovato dipendente da Facebook. Ho assunto qualcuno per darmi uno schiaffo ogni volta che andavo su Facebook, e la mia produttività è salita alle stelle. Nessuno dei miei dispositivi per il fitness mi aveva mai motivato così. Allora ho pensato, perché ci sono così tanti dispositivi che tracciano quello che faccio, ma non cambiano quello che faccio?

Il sito web di Pavlok presenta numerosi studi e testimonianze sulle funzionalità del bracciale elettrico. Tuttavia, alcuni psicologi risultano molto dubbiosi sul fatto che i consumatori avranno davvero la volontà di perseguire i loro obiettivi, a meno che questi dispositivi Pavlok non vengano bloccati sui polsi delle persone.

Di seguito un video che mostra tutte le possibilità offerte da questo bracciale elettrico:

E voi? Vi fareste dare la scossa per rinunciare una bella coppa di gelato con panna?